Mikkel Agger er tilbage på toppen for Thisted FC

FODBOLD:Et af holdets vigtigste navne blev streget ud, da angriberen Yao Dieudonne i sæsonopstarten blev sendt fra Thisted FC til Kolding IF. Salget af den målfarlige angriber har dermed skabt nye roller på thyboernes 2. divisionsmandskab.

Det har Mikkel Agger mærket til, og lørdag var der forløsning for angriberen, som scorede to mål mod Skive IK og sikrede en sejr til Thisted.

- Jeg spillede primært kant i løbet af hele foråret, og hele den tilgang til spillet har ændret sig med vores nye træner. Min rolle er en anden nu, end hvad den var i løbet af foråret. Vi skal bygge op på andre måder, end da vi havde Yao, Han havde spidskompetencer., som vores nye folk ikke har, og der er nogle ting, som vi skal opbygge på en anden måde. Det tager tid, og de første kampe har vi ikke været nok på og aggressive nok i vores dueller og pres, fortæller Mikkel Agger.

Dermed hentede Thisted også sæsonens første sejr efter tre kampe i 2. division. De tre point betyder også, at mandskabet lægger afstand til bunden, og nytilkomne Krzysztof Popczynski fik sine første point som cheftræner for holdet.

- I første kamp spillede jeg igen kant, men jeg var rykket længere frem, og det passer mig glimrende, at det var mig, som lå som allerforreste. På den måde er Frederik Sloth og mig foran sammen kommet ind i en rigtig fint samarbejde deroppe. Vi havde en del muligheder, som vi skabte mellem os og lavede meget ravage på Skives bagerste linje. Det var dejligt efter at have kæmpet med at skabe chancer, tilføjer Agger.

Dermed er den erfarne angriber klar til at indtage rollen som spidsangriber på ny, hvis cheftræneren udpeger Mikkel Agger til at jagte flere mål i 2. division.

- Lige nu spiller jeg, hvor jeg kan gavne holdet mest, og det er som spidsangriber lige nu. Om det også er gældende om en uge eller to, ved jeg ikke, men så længe jeg laver mål og er farlig, så er jeg, hvor jeg skal være, fortæller han.

Kampen i Skive endte 2-1 til Thisted FC, hvor Mikkel Agger begge gange scorede efter dødbolde til gæsterne.