Thisted henter tidligere topscorer hjem

FODBOLD:Mikkel Agger har i længere tid været rygtet hjem til Thisted, hvor i sin tid slog igennem. De rygter er nu blevet til realiteter, da det står klart, at angriberen tørner ud for Thisted FC i næste sæson.

Oprindeligt havde Mikkel Agger kontrakt med Vendsyssel frem til 2023, men den er nu blevet byttet ud med en aftale i Thisted, der løber tre år frem i tiden.

Tidligere på sommeren tog en anden tidligere Vendsyssel-spiller også turen fra Hjørring tilbage til TFC. Jeppe Svenningsen får på den måde lov til at blive ved med at spille på hold med Mikkel Agger, som de også gjorde i Vendsyssel.

- Det her er mega stort for os. Det er unikt og også lidt banebrydende for Thisted FC, at vi kan tiltrække en kapacitet som Mikkel. Vi har haft en ambition om at forstærke vores offensiv, og det må man i den grad sige, at vi har fået med den her tilgang, siger Peter Boel, der er bestyrelsesformand i Thisted FC.

- Inden vi hentede Jeppe Svenningsen og Mikkel Agger havde vi en gennemsnitsalder på 21,6 år i truppen, så det har været vigtigt for os at få noget erfaring ind. Det har vi fået nu, konstaterer Peter Boel til Nordjyske.

Detaljerne omkring Mikkel Aggers aftaleophør med Vendsyssel kan han ikke komme nærmere ind på, men det har krævet lidt økonomi at få Agger landet i Thisted.

- Da vi fik præsenteret den her mulighed, fik vi mobiliseret vores sponsorer. Det har været glædeligt at fornemme den store opbakning til vores projekt, siger Peter Boel.

Thisted sluttede forrige sæson stærkt af og med tilgangen af de to rutinerede 1. divisionsspillere er der måske endnu bedre tider i vente.

- Nu bliver det en historisk stærk tredjebedste række, så vores målsætning er i første omgang at komme i top seks. Så kan vi se, hvordan det ser ud til jul, siger Peter Boel.