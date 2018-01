Mikkel Agger tabt for Thisted FC

THISTED: Thisted FC er blevet alvorligt svækket i forhold til at forsvare sin aktuelle andenplads i NordicBet Ligaen.

Klubben har således torsdag solgt angriberen Mikkel Agger til den norske Eliteserieklub Sarpsborg 08.

- Sarpsborg 08 er en stor mulighed. Det er en spændende klub i stor udvikling, og som har været rigtig godt kørende. Og en klub der har vist stor interesse for mig, og det har været vigtigt i mit valg, siger Mikkel Aggers til Thisted FC’s hjemmeside.

- Jeg tror og håber på, at den norske liga passer mig godt med fart over feltet og håber, at Sarpsborg og jeg er et godt match. Jeg glæder mig også til at komme ud at spille Europæisk fodbold i foråret, hvilket er en stor bonus i mit skifte, siger Mikkel Agger og sender rosende ord tilbage til Thisted FC.

- Jeg føler, at jeg har fået en god ballast med efter et godt ophold i Thisted FC og føler, at jeg er ved at være på toppen efter et fornuftigt efterår og har bygget på i den tid, jeg har været i Thisted FC.

Agger scorede 11 mål for Thisted FC i efteråret og var klubbens topscorer.