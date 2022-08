Mikkel Hansen afslører, hvornår han kan spille for Aalborg

AALBORG:Mikkel Hansen kommer ikke i aktion, når Aalborg Håndbold tirsdag aften indleder sæsonen med Super Cup-finalen på hjemmebane mod GOG.

Den danske verdensstjerne, der mandag havde første arbejdsdag hos aalborgenserne, er stadig på blodfortyndende medicin i kølvandet på en blodprop i lungerne, og det holder ham ude en stund endnu.

- Jeg kan løbe, skyde og styrketræne alt det, jeg vil, men jeg må bare ikke dyrke kontaktsport endnu. Beskeden er, at jeg kan trappe ud af min medicin cirka midt i september. Derefter skal der gå yderligere tre dage, før jeg er helt klar til at spille, fortæller Mikkel Hansen.

I teorien kan han allerede nu blive sendt på banen for at kaste straffekast, men det kommer næppe til at ske.

Mikkel Hansen er på kontrakt med Aalborg Håndbold de kommende tre sæsoner. Foto: Torben Hansen

- Hvis jeg så brænder og bolden hopper i spil igen, så tror jeg det ligger så dybt i mig, at der kan opstå lidt dilemmaer. Så det vil måske også være lidt fjollet at tage nogen chancer, når jeg kan være helt med om en måned, siger Mikkel Hansen.

Han blev mandag eftermiddag præsenteret på et pressemøde i Gigantium, hvor han også satte ord på sine og Aalborg Håndbolds fælles ambitioner. Nemlig at vinde Champions League, som er den eneste store titel, Mikkel Hansen endnu ikke har vundet.

- Jeg er glad for at kunne komme hjem til Danmark og spille for en klub, der har de samme høje ambitioner, som jeg selv har, konstaterede han.

Mikkel Hansen har kontrakt med Aalborg Håndbold frem til sommeren 2025.