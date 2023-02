AALBORG:Mikkel Hansen er sygemeldt med symptomer på stress. Det oplyser hans klub, Aalborg Håndbold, i en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer efter en lang periode med stort pres på Mikkel Hansen - både som spiller og privatperson.

- Det har været et hektisk år for Mikkel med først en blodprop i foråret 2022, hjemflytning med familien til Danmark efter 10 succesfulde år i udlandet, samt en enorm stor efterspørgsel og fokus på hans person gennem hele efteråret i forbindelse med skiftet til Aalborg Håndbold og senest ved VM i januar, udtaler Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold i pressemeddelelsen.

- Efter hjemkomsten fra VM-slutrunden viste det sig, at bægeret var fyldt op, og vi har sammen truffet det eneste rigtige valg, hvor fokus fuldt ud er på, at Mikkel får den nødvendige tid og professionel støtte til at komme sig, lyder det videre fra Aalborg Håndbolds direktør.

- Vi glæder os til Mikkel kommer tilbage, men lige nu er det vigtigste, at han passer på sig selv og sin familie, understreger Jan Larsen.

Mikkel Hansen sad senest over, da Aalborg Håndbold slog GOG med 30-26. Det skyldes, at han stadig er plaget af den knæskade, han pådrog sig ved VM.

Aalborg Håndbold melder intet om, hvornår Mikkel Hansen igen kan komme i kamp. I stedet beder de medier og andre om at give Mikkel Hansens og hans familie den ro, der er nødvendig, når man befinder sig i sådan en situation.

Med syv spillerunder tilbage af grundspillet har Aalborg Håndbold to point ned til GOG på andenpladsen. Samtidig har nordjyderne et bedre indbyrdes regnskab, og derfor vil de også - i tilfælde af pointlighed - trække det længste strå.

Næste kamp for Aalborg Håndbold er torsdag i Champions League. Her venter et opgør mod ungarske Pick Szeged.