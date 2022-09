Mikkel Hansen erkender: - Vi lavede alt for mange fejl

HÅNDBOLD:Mikkel Hansen spillede måske ikke sin bedste kamp for Aalborg Håndbold, men landsholdsstjernen havde alligevel en kæmpe aktie i, at holdet kom tilbage og fik ét point i lørdagens topkamp i HTH Herreligaen mod Bjerringbro-Silkeborg.

Mikkel Hansen blev topscorer med seks mål og omsatte med knap halvandet minut igen et straffe til udligning 28-28 - hans 26. straffekastscoring ud af lige så mange mulige siden ankomsten til Aalborg. Og endelig fandt han med to sekunder igen en fri Jesper Nielsen på stregen, der sikrede uafgjort 29-29 i hjemmekampen.

- Det var fint at se, at vi holdt hovedet nogenlunde koldt og trods alt fik et point reddet i land. Overordnet set var indsatsen dog ikke god nok, og vi må hjem og kigge os selv lidt i spejlet og være en anelse bedre i begge ender af banen. Der manglede lige 5-10 procent, og det er der ikke råd til, siger Aalborg-stjernen.

Aalborgenserne var ellers i front 17-14 i starten af anden halvleg og lignede også et hold, der kunne dufte sejren, da de fik udlignet til 28-28 og var en mand i overtal.

Mikkel Hansen har scoret på samtlige 26 straffekast, han hidtil er blevet sat til at kaste for Aalborg Håndbold. Foto: Lars Pauli

- Der kunne vi godt have håbet på mere, men så fik Mads Hoxer en udvisning, som så lidt uheldig ud, fordi han havde ryggen til den spiller, han ramte, forklarer Mikkel Hansen, der overordnet set så to problemer i kampen.

- For det første lavede vi alt for mange fejl i vores angrebsspil, og de blev dyre, fordi rigtig mange af dem gav direkte kontramål imod os sekunder senere. Vi tabte for mange bolde på at forsøge at spille stregen, og det er i hvert fald noget, vi skal have ud af vores spil.

- Samtidig kunne vi ikke helt håndtere, at Bjerringbro-Silkeborg spillede utroligt langt tid med bolden, for i perioder faldt vi nok lidt ned i gear i vores forsvarsspil, lyder analysen fra Mikkel Hansen.