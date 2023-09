Mikkel Hansen forklarer forvandlet Aalborg-hold

Aalborg Håndbold er gået i udbrud i Herreligaen, efter at de lørdag i overlegen stil affærdigede de evige rivaler fra GOG på udebane.

33-23 vandt aalborgenserne, efter at de trykkede på speederen fra anden halvlegs start og løb modstanderen over ende.

- Forsvaret var den helt store forskel, for når vi stod seks mod seks, så havde vi fuldstændig styr på dem. Samtidig noterede jeg mig også, at vi smed langt færre bolde væk i angrebet, selvom der stadig er plads til forbedring, lyder Mikkel Hansens analyse.

Sejren kommer efter at Aalborg Håndbold ellers lige har skuffet fælt ved at tabe stort på udebane i Champions League til Pick Szeged.

Mikkel Hansen fik i første halvleg mod GOG en udvisning, som han ikke forstod meget af. Efter kampen ville han dog ikke uddybe, hvad han talte længe og intenst med dommerne om. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Sådan en sejr er guld værd i så hårdt et program, som vi har i øjeblikket. Vi vidste, det ville blive en svær kamp med to lange rejser og en dårlig kamp i Szeged i benene, men vi var også topmotiverede for at vise, at vi er meget bedre, end det vi leverede i Ungarn forleden, forklarer Mikkel Hansen.

GOG kom omvendt ind til kampen med masser af selvtillid efter i midtugen at have smadret et andet og endnu stærkere ungarsk hold i skikkelse af Veszprem. I den kamp var især Aron Mensing ustyrlig, men mod Aalborg var den hårdtskydende back en skygge af sig selv.

- Vi vidste udmærket godt, at vi skulle have styr på distanceskuddene fra Aron Mensing og Emil Madsen, hvis vi skulle have point med fra Fyn. Så vi havde noget mere højde i vores forsvar, end vi normalt har, og det gjorde, at skuddene faldt lige længere udefra. Det var også med til at hjælpe vores målmænd, forklarer Mads Hoxer, der kunne se Niklas Landin diske op med 17 redninger undervejs.

Mads Hoxer storspillede i anden halvleg mod GOG, og han pointerer vigtigheden af, at Aalborg Håndbold holder snuden i sporet i Herreligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hoxer spillede ikke godt i Ungarn forleden og sled også med sine afslutninger i første halvleg mod GOG, men efter pausen var han som forvandlet og endte som Aalborg Håndbolds topscorer med ni fuldtræffere.

- Jeg er glad for, at jeg kom lidt i gang i anden halvleg, for jeg var ikke tilfreds med det, jeg havde præsteret forinden, konstaterer højrebacken.

Aalborg Håndbold er med lørdagens sejr på en stensikker førsteplads i Håndboldligaen. Efter seks spillerunder er de hele seks point foran GOG, og lige nu er Mors-Thy nærmeste rival med fire point op.

GOG - Aalborg Håndbold 23-33 Håndbold, Herreligaen

Pausestilling: 13-14

Mål, GOG: Nicolai Pedersen 4, Emil Madsen 4, Alexander Blonz 4, Oskar Vind 2, Kasper Kildelund 2, Aron Mensing 2, Frederik Clausen 2, Henrik Jakobsen 1, Hjalte Lykke 1, Tobias Thulin 1

Mål, Aalborg: Mads Hoxer 9, Mikkel Hansen 8, Kristian Bjørnsen 4, Sebastian Barthold 3, Aleks Vlah 3, Simon Hald 2, Martin Larsen 1, Henrik Møllgaard 1, Rene Antonsen 1, Marinus Munk 1

Udvisninger: GOG 4, Aalborg 3

Tilskuere: 3693 VIS MERE

- Det er tidligt i en lang sæson, men det er vigtigt, at vi holder snuden i sporet, så vi måske kan skabe endnu mere luft. Jeg under Mors-Thy en rigtig god sæson - bare vi ender foran dem, siger Mads Hoxer med en glimt i øjet om sin gamle klub.

Mikkel Hansen gider dog ikke rigtig kigge på tabellen på det her tidspunkt i sæsonen.

- Det betyder ikke det store lige nu, for det handler primært om, at vi skal lægge på og blive bedre sammenspillet som hold. Men vi tog et fint skridt ved at tage herned og vinde en sikker sejr, siger landsholdsstjernen.

Aalborg Håndbold skal i aktion næste gang på onsdag, hvor KIF Kolding kommer til Gigantium.