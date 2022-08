The Eagle has Landed: Mikkel Hansen er ankommet

AALBORG:Mandag morgen lettede et privatfly fra Aalborg mod Roskilde. Ombord var håndbolddirektør Jan Larsen, Mark Nielsen og Eigild Christensen fra ejerkredsen fra Aalborg Håndbold samt repræsentanter for pressen - og det var ene og alene til ære for én person: Mikkel Hansen.

Nu er den nye topspiller fløjet med retur og er landet i Aalborg - og det bliver et presset program, den nye Aalborg Håndbold-spiller skal igennem på den første dag. Men det har han det glimrende med.

- Det er min kommende hjemmebane, så det er fedt at skulle hilse på klubbens fans. Det skal nok blive en rigtig fin dag, siger Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen er ankommet til Aalborg. Foto: Torben Hansen

Han kan endnu ikke afsløre, hvornår han spiller sin første kamp.

- Det skal vi lige sætte os ned og finde ud af. Det handler om, at jeg stadig er på noget blodfortyndende medicin, fortæller spilleren, som har været ramt af en blodprop i lungerne.

Det er efterhånden halvandet år siden, Mikkel Hansen blev offentliggjort som ny mand i Aalborg Håndbold-truppen fra sæsonen 2022/23.

Formiddagen står blandt andet på Hansens første træningspas i Gigantium, inden eftermiddagen byder på pressemøde og spillerpræsentation af hele Aalborg-holdet - som 2000 fans har sikret sig adgang til.

Er du ikke blandt de 2000, har du stadig mulighed for at følge mandagens begivenheder. På nordjyske.dk livestreamer vi nemlig spillerpræsentation fra kl. 17.15. Vi følger naturligvis også resten af Mikkel Hansens første dag i det nordjyske tæt.