Her er status på Mikkel Hansens comeback

AALBORG:Der er mange nye ansigter at glæde sig til at stifte nærmere bekendtskab med hos Aalborg Håndbold, når næste sæson går i gang.

Spillere som Niklas Landin, Lukas Nilsson og Simon Hald er blot nogle af de stjernenavne, der slutter sig til Aalborg Håndbold. Her går direktør Jan Larsen og glæder sig over, at der er gode udsigter til at et andet ansigt vil kunne opleves til den første træning. Klubbens ubestridte stjernespiller.

- Mikkel Hansen er godt på vej tilbage. Han knokler virkelig, så jeg er sikker på, at vi får en topmotiveret Mikkel Hansen at se, siger Jan Larsen.

Verdensstjernen er allerede godt i gang med at bygge formen op igen, og Aalborg Håndbold-direktøren tillader sig at have store forventninger til sin stjernespillers retur til håndboldbanen.

- Jeg skulle kende Mikkel Hansen dårligt, hvis han ikke kommer tilbage i en skarp forfatning. Jeg er sikker på, han kommer tilbage med fynd og klem, siger Jan Larsen.

Alle bekymringer om et eventuelt niveau-dyk hos Hansen bider ikke på Jan Larsen, der i stedet ser positivt på det faktum, at bagspilleren får optimale betingelser for at komme stærkest muligt tilbage på banen.

- Vi skal huske på, at Mikkel får en hel opstart sammen med holdet. Det vil uden tvivl gavne ham. Sidste år fik han ikke på samme måde mulighed for at komme i gang sammen med holdet, så jeg er yderst fortrøstningsfuld i forhold til den udgave af Mikkel Hansen, som vi får at se. Vi skal ikke glemme, at han er en af de bedste spillere gennem historien, pointerer Jan Larsen.

Hvis alt går efter planen vil Mikkel Hansen have første træningsdag med resten af Aalborg Håndbold-truppen 20. juli.

Mange håndboldfans har set frem til at se Mikkel Hansen og Niklas Landin forenet på klubplan. De to danske verdensstjerner har domineret verdenstoppen i snart 15 år, de kan meget vel ende med at spille en rolle i Aalborg Håndbolds jagt på et wildcard til næste sæsons Champions League.

- Det skader nok ikke, at vi har to af de største stjerner i sporten, siger Jan Larsen.