Mikkel Hansen & co. snuppede bronzemedaljerne: Se billederne fra kampen her

HÅNDBOLD:På grund af lørdagens nederlag til Aalborg Håndbold i semifinalen ved Champions League Final4 i Køln måtte Paris SG med den danske landsholdsstjerne Mikkel Hansen på holdet søndag nøjes med at spille om tredjepladsen mod landsmændene fra Nantes, der lørdag mere ventet tabte til Barcelona.

Paris SG fik et omend meget lille plaster på såret ved at sikre sig tredjepladsen i kraft af en 31-28-sejr. Mikkel Hansen, der måtte se meget af lørdagens semifinale fra bænken og nærmest kun fik lov til at skyde straffekast, startede søndag på banen og bidrog med to scoringer på fem afslutninger.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Paris SG's anden dansker Henrik Toft Hansen fik som lørdag sin spilletid i forsvaret. Hos Nantes scorede den danske højre fløj Sebastian Augustinussen to gange, mens målmand Emil Nielsen så kampen fra bænken.