Mikkel om debuten: - Prøvede bare at nyde det

HÅNDBOLD:Mikkel Hansen har gået rundt som en løve i et bur og længtes efter at spille håndbold, siden han i marts i år blev opereret for en knæskade og efterfølgende fik konstateret en blodprop i lungerne. Lørdag kom endelig dagen, hvor han blev sluppet løs på harpiks-savannen igen og fik debut for Aalborg Håndbold i hjemmesejren på 39-32 over Nordsjælland.

- Det var fantastisk dejligt at være tilbage foran et talstærkt publikum, der tog rigtig godt imod mig, så det kunne ikke være bedre. Jeg har selvfølgelig nydt træningen op til kampen, men at spille de her betydende kampe er jo altid det sjoveste, siger Mikkel Hansen.

Han brændte sine første tre afslutninger i kampen, men gav også et par eksempler på sit assistspil.

Mikkel Hansen tog sig efter kampen tid til at skrive autografer til mange af de fremmødte Aalborg Håndbold-fans. Foto: Claus Søndberg

- Jeg vil ikke sige, at jeg var decideret nervøs. Jeg prøvede egentlig bare at nyde at være tilbage, men man er jo altid lidt spændt, som man også skal være, hvis det skal blive en god præstation, siger Mikkel Hansen.

Siden scorede han på to straffekast og hamrede to missiler ind i målhjørnet fra stor afstand.

Aalborg Håndbold - Nordsjælland 39-32 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 5-1, 9-5, 11-8, 16-11, (20-12), 24-15, 28-19, 33-23, 34-28, 38-30

Mål, Aalborg: Mads Hoxer 6, Kristian Bjørnsen 5, Buster Juul 5, Lukas Sandell 4, Mikkel Hansen 4, Jesper Nielsen 4, Sebastian Barthold 3, Felix Claar 2, Sebastian Henneberg 2, René Antonsen 2, Benjamin Jakobsen 2

Topscorere, Nordsjælland: Nichlas Hald 7, Julius Mørch 7

Udvisninger: Aalborg 2, Nordsjælland 5

Tilskuere: 4615 i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

- Det betyder ikke så meget, hvem der laver målene, for vi havde rimelig godt styr på det. Det handler om at vinde, og det gjorde vi, siger Mikkel Hansen, der er med på, at han stadig mangler en del i at ramme sit bedste niveau.

- Det går lidt hurtigere i en kamp end til træning, og der er mere larm i hallen, så efter en uge mangler jeg stadig utrolig meget i timingen med holdkammeraterne og bare noget håndbold-timing som sådan. Men jeg nyder egentlig bare, at det kommer stille og rolig tilbage.

4620 tilskuere var mødt op til kampen mod Nordsjælland, og de så Mikkel Hansen levere både fejlskud og fremragende scoringer. Foto: Claus Søndberg

På holdets vegne nød han dog ikke det sidste kvarter af kampen mod Nordsjælland, hvor Aalborg Håndbold i stedet for at udbygge deres føring på 10 mål lukkede gæsterne en smule tilbage i kampen igen.

- Vi skal nok være bedre til at spille hele kampen, hvis vi skal gøre os selv en tjeneste. Især med det antal kampe, der venter i denne sæson, så vil det være fint at kunne lukke sådan en kamp efter 40 minutter og spare nogle spillere, siger Mikkel Hansen.

Han og Aalborg Håndbold skal i kamp igen på onsdag, hvor turen går til Skanderborg i HTH Herreligaen.

Mikkel Hansens debut