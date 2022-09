Mikkel Hansen sætter sit aftryk med det samme

37-årige Henrik Møllgaard er en af Mikkel Hansens nye holdkammerater. De to har spillet mange år på landsholdet sammen, og havde også to år sammen i Paris Saint-Germain, så Møllgaard kender sin nye holdkammerat rigtig godt.

Noget af det første, Henrik Møllgaard nævner ved Mikkel Hansen, er hvor stor en vinder, han er.

- Mikkel kommer jo ikke hjem for at fise husleje af. Han kommer til at stille krav til hverdagen, for han gider ikke rende rundt og spilde tiden.

- Han stiller krav til sine holdkammerater, og hvis de ikke gør det, som vi har aftalt, så får de det også af vide, siger Møllgaard.

Han mener i den grad at Mikkel Hansen-tilgangen er en kæmpe gave, da han vil bidrage med meget udenfor banen.

- Det vil måske være et kulturchok for nogen, at der nok er mindre rundkredspædagogik og fløjlshandsker. Jeg siger ikke, manden er idiot og siger det hårdt, men han gider ikke kigge på, vi render rundt og sjusker med tingene, uden at det bliver påpeget.

- Det vil være en kæmpe mulighed for specielt de unge. De vil få meget med i rygsækken. Han lærer enormt meget fra sig og er virkelig dygtig til at gå at justere og fejlrette og være med til at skubbe alle i den rigtige retning, siger Møllgaard.

Mikkel Hansen glæder sig mest af alt til bare at komme i gang med arbejdet.

- Jeg vil meget gerne hjælpe alle de steder, jeg kan hjælpe. Så må vi se, hvordan det bliver.

- Det er klart, jeg er spændt. Det er første gang i ti år, jeg er et nyt sted. Det glæder jeg mig egentlig bare til at opleve på fuld damp, når jeg også selv kan være på banen, siger Hansen.

Henrik Møllgaard har været i Aalborg de seneste fire år, hvor det kun er gået en vej på kontorgangene.

Mikkel Hansen har i den grad været med til at sætte yderligere skub i den udvikling.

- Det halvandet år han har været på vej, har allerede gjort enormt meget for vores forretning og klub.

- Der sidder tre gange så mange på kontoret nu, som der gjorde, da jeg blev ansat i 2018. Alt det er Mikkel jo en del af, siger Møllgaard.

Ifølge Møllgaard har resten af ligaen også allerede nydt godt af, at Mikkel Hansen nu er at finde i dansk håndbold.

- Vi følger jo også med i, hvordan alle ligakampe, vi skal spille, bliver flyttet til større arenaer, siger Møllgaard.

Det var ikke forventet, at Mikkel Hansen ville få sin officielle debut for Aalborg Håndbold før midten af september, fordi han først om nogle uger skulle være færdig med at tage den blodfortyndende medicin, der har forhindret ham i at spille for fuld kraft.

Hansen blev ramt af en blodprop i lungerne i marts og har siden været medicineret.

Tidligere på ugen meddelte klubben dog, at Hansen ventes på banen allerede lørdag, når Aalborg spiller sæsonens første ligakamp mod Nordsjælland. Kampen begynder klokken 16.10.

/ritzau/