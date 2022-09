Mikkel Hansen spillede sig varm i Aalborg-debuten

HÅNDBOLD:Efter et halvt års kamppause gjorde Mikkel Hansen lørdag eftermiddag comeback og fik samtidig sin debut for Aalborg Håndbold i sæsonpremieren på HTH Herreligaen.

Verdensstjernen bidrog med fire scoringer og to assists i sejren på 38-32 over Nordsjælland Håndbold foran 4615 begejstrede tilskuere i Sparekassen Danmark Arena. En sejr, der aldrig på noget tidspunkt var i fare.

Aalborg Håndbold - Nordsjælland 39-32 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 5-1, 9-5, 11-8, 16-11, (20-12), 24-15, 28-19, 33-23, 34-28, 38-30

Mål, Aalborg: Mads Hoxer 6, Kristian Bjørnsen 5, Buster Juul 5, Lukas Sandell 4, Mikkel Hansen 4, Jesper Nielsen 4, Sebastian Barthold 3, Felix Claar 2, Sebastian Henneberg 2, René Antonsen 2, Benjamin Jakobsen 2

Topscorere, Nordsjælland: Nichlas Hald 7, Julius Mørch 7

Udvisninger: Aalborg 2, Nordsjælland 5

Tilskuere: 4615 i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

Mikkel Hansen tog fra kampens start plads på bænken, og herfra kunne han se holdkammeraterne starte som lyn og torden. De straffede Nordsjællands tekniske fejl nådesløst i kontrafasen og førte 5-1 efter knap fem minutters spil.

Siden fik gæsterne dog bedre styr på angrebsspillet, og der kom ikke mange redninger fra Mikael Aggefors, og efter godt et kvarter var Aalborgs føring skrumpet til 11-8.

Der var spillet præcist 17 minutter og tre sekunder, da dagens største jubelbrøl lød i Sparekassen Danmark Arena. Her indtog Mikkel Hansen banen som venstre back for aalborgenserne, og stjernen assisterede straks til en scoring fra Mads Hoxer til 12-8.

Aalborg Håndbold med Mikkel Hansen på holdet indledte lørdag sæsonen i mændenes HTH Liga. Aalborg 3 September 2022 Foto: Claus Søndberg

I det efterfølgende angreb fandt Mikkel Hansen René Antonsen med en maskeret aflevering, som stregspilleren godt nok brændte, men han fik også et straffe, og så var holdet foran 13-8.

Mikkel Hansen kunne dog ikke helt følge op på den gode start, for siden kom han to gange fri til skud - uden at kunne udnytte sine tilbud. Det kunne holdkammeraterne dog til overflod. Simon Gade kom ind i målet og viste sig flot frem, og Buster Juuls afslutningsarm var varm, så Aalborg Håndbold kunne gå til pause foran hele 20-12.

Mikkel-missiler til slut

Anden halvleg var kun 1.20 gammel, da Mikkel Hansen endelig fik hul på bylden. Han omsatte et straffekast i sikker stil og bragte sit hold foran 21-12 til stor jubel for de knap 5000 tilskuere.

Også anden gang, Mikkel Hansen skulle kaste straffekast, scorede han sikkert. Skuddene fra distancen fik han dog først pejlet sig ind på i slutningen af kampen. Her hamrede han til gengæld to missiler fra stor afstand op i målhjørnet.

Aalborg kunne også i anden halvleg score lidt efter behag og var på et tidspunkt foran med 10 mål, men koncentrationen slap op til slut. Gæsterne fra Nordsjælland lavede en stribe scoringer uden modsvar, så forsvarsmæssigt var det ikke nogen stor indsats fra Aalborg Håndbold, der heller ikke fik så mange redninger som ønsket.