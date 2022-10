Mikkel Hansen storspillede, da Aalborg tog stor skalp mod de ungarske mestre

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold leverede torsdag aften et af de største enkeltstående resultater i klubbens historie, da det på udebane blev til en sejr med uvirkelige 41-29 over de ungarske mestre fra Pick Szeged.

Pick Szeged har i de senere år været en hyppig modstander for Aalborg Håndbold i Champions League, men torsdagens sejr var den første foran ungarernes højlydte hjemmepublikum.

Sejren betyder, at Aalborg Håndbold er noteret for seks point efter de første fire kampe i Champions Leagues gruppespil.

Pick Szeged - Aalborg Håndbold 29-41 (15-17) Stillinger undervejs: 4-2, 7-6, 10-10, 13-13, 15-17 (pausestilling), 16-21, 20-26, 23-29, 26-32, 28-36

Topscorer, Pick Szeged: Mario Sostaric 6

Mål, Aalborg Håndbold: Mikkel Hansen 10, Sebastian Barthold 10, Mads Hoxer 6, Kristian Bjørnsen 6, Jesper Nielsen 4, Felix Claar 2, René Antonsen 1, Aron Pálmarsson 1

Udvisninger: Pick Szeged 5, Aalborg Håndbold 2 VIS MERE

Aalborg Håndbold fik ellers alt andet end en god start i det ungarske inferno. Efter tre et halvt minut var hjemmeholdet foran 3-0.

Stille og roligt fik Aalborg dog gang i angrebsspillet, og især Sebastian Barthold på venstre fløj var skarp. Nordmanden scorede tre af gæsternes første fire mål og havde på den måde en stor del af æren for, at Pick Szegeds føring efter syv minutters spil var reduceret til 5-4.

Siden var der dog dårligt nyt til Aalborg Håndbold. Aron Pálmarsson har i de seneste kampe vist prøver på, at han nærmer sig topformen efter et af sine efterhånden mange skadesforløb, men torsdag var uheldet igen ude for islændingen, der efter godt 10 minutters spil måtte humpe fra banen.

Pick Szeged øgede siden føringen til 7-4, og det reagerede Aalborg-træner Stefan Madsen på ved at tage en timeout. Det havde især en fin effekt på Mikkel Hansen.

Efter en lidt svær start spillede landsholdsstjernen sig gevaldigt op med både fremragende frispilninger og mål, og det var også Mikkel Hansen, der efter 16 minutters spil bragte balance i regnskabet for første gang siden 0-0, da han udlignede til 9-9 på et straffekast.

Særligt takket være den meget skarpe højre fløj Mario Sostaric bragte Pick Szeged sig efterfølgende foran 12-10, men efter 24 minutters spil var det helt lige igen, da Kristian Bjørnsen gjorde det til 13-13, og derfra overtog gæsterne kontrollen.

To fremragende scoringer af Mads Hoxer bragte Aalborg foran 15-13, og den tomålsføring holdt gæsterne første halvleg ud. Ved pausen var det 17-15 i nordjysk favør.

Mikkel Hansens fabelagtige frispilning til Felx Claar, en stor redning fra Mikael Aggefors og en kontrascoring fra Sebastian Barthold sørgede i fælleskab for, at den føring var fordoblet efter bare lidt mere end et minut af anden halvleg.

En ny fremragende redning af Mikael Aggefors og deraf følgende kontrascoring fra Sebastian Barthold bragte også Aalborg Håndbold foran 20-15.

Seks minutter inde i anden halvleg bragte Mikkel Hansen tilmed gæsterne foran med seks mål, og den frygtelige start på anden halvleg fik Pick Szeged-træner Juan Carlos Pastor til at tage en timeout.

Lige lidt hjalp det imidlertid for hjemmeholdet. Mads Hoxer ville ikke stå tilbage for Mikkel Hansen, og med endnu et par fremragende scoringer bragte den unge højre back Aalborg foran med syv mål.

En stor del af æren for Aalborg Håndbolds store føring skulle dog også tilskrives Mikael Aggefors, der i første halvlegs slutfase havde erstattet Simon Gade i gæsternes mål og efter godt 10 minutters spil af anden halvleg havde opbygget en redningsprocent på 47.

Den komfortable føring gav Aalborg aldrig fra sig igen. Mikkel Hansen fortsatte med at brillere, og når der var mest brug for det, trådte Mikael Aggefors atter til med store redninger, og i slutfasen løb Aalborg bare det mere og mere modløse hjemmehold helt over ende.