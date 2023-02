Mikkel Hansens nedtur påvirker holdkammeraterne

AALBORG:Torsdag genåbner Aalborg Håndbold Champions League med en hjemmekamp mod Pick Szeged, men onsdag blev aalborgensernes jagt på en plads i ottendedelsfinalerne i Europas fineste klubturnering pludselig sekundær.

Mikkel Hansen er blevet sygemeldt på ubestemt tid med symptomer på stress, og den nyhed fylder selvsagt meget hos holdkammeraterne, fortæller Henrik Møllgaard, der sammen med Mikkel Hansen netop har kunnet fejre det danske landsholds tredje VM-titel i træk.

- Det er hårdt. I dag betyder det ikke så meget, at vi må undvære verdensklassespilleren Mikkel i en rum tid. Det, der betyder noget i dag, er, at vi må undvære en holdkammerat og en ven. Vi tilbringer enormt mange timer sammen, så det er jo ikke sjovt at stå på sidelinjen og se, at en god ven ikke har det godt nok.

- I morgen tænker vi kun på kampen mod Szeged, men i dag fylder Mikkels helbred jo mere, end kampen gør, siger Henrik Møllgaard.

Hans mangeårige holdkammerats sygemelding er dog også et bevis på, at fokus på elitesportsudøveres mentale helbred er blevet større, påpeger Henrik Møllgaard.

- Der skal jo helst ikke sådan en sag til for, at vi begynder at tale mere om det, men det er rigtig fint, at der begynder at være mere fokus på den mentale sundhed. Det er ikke længere et tabu. Tidligere har der måske været en tendens til, at man gik og gemte på noget, men bare i den her uge har vi også set nogle kvindelige tidligere fodboldlandsholdsspillere komme ud og fortælle om noget af det, de har sloges med. Det er godt, siger Henrik Møllgaard.

Han er også blevet kastet direkte fra hyldest på Rådhuspladsen til hverdagen i Aalborg Håndbold, hvor de afgørende kamp straks står i kø.

- Mennesker er jo forskellige, og jeg tror heller ikke, at man automatisk kan sætte lighedstegn mellem Mikkels situation, og at vi landsholdsspillere er ekstra pressede.

- For mit eget vedkommende kan jeg sige, at kroppen har fint, men at jeg samtidig også sagtens kan mærke, at jeg er langt mere træt, end jeg er i resten af sæsonen. Jeg sover mere, og det er jo også et udtryk for, at der har været knald på, og at der har været en masse indtryk, der skulle bearbejdes

- Omvendt har jeg som person også godt af et hårdt skifte. Nu var det nok med at gå rundt i egen osteklokke og gå rundt og fejre mig selv sammen med det hold, som bare synes, at vi er skidefede og har været helt vildt dygtige. Jeg har haft godt af at komme hjem og være far og være noget for nogen.

- Det har jeg før haft godt af, og det har jeg også denne gang. Det er også godt at være tilbage i det miljø, vi har her i Aalborg, så jeg er landet fint, men der er ingen tvivl om, at det har været hårdt, siger Henrik Møllgaard.