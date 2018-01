Mikkel Højbjerg vil have pokalrevanche

ISHOCKEY: Fredagens semifinale i Metal Cuppens Final Four endte med en nordjysk sejr, da Aalborg Pirates sikker slog Herning Blue Fox 1-4. Men i kampens to pauser var der lidt misytringer at høre på tribunen fra fans, der fandt kampen lettere kedelig.

- Det føler jeg faktisk ikke. Jeg synes, det var meget frem og tilbage. Vi gjorde en god indsats og jeg synes faktisk, der var fart på hele vejen igennem, så der er jeg uenig, lyder det fra Mikkel Højbjerg, der stod fadder til kampens første mål, som Henry Hardarson rettede i rusen tæt under mål.

- Vi dominerede lidt derfra. Det er ikke mange skud, vi har, men jeg synes, vi er farlige på dem, vi har, og vi får pucken dybt, og det er der, vi er gode, så det var en godkendt indsats.

Nu venter Rungsted i finalen efter en knusende 0-7-sejr i deres semifinale fredag mod Odense. Storsejren til trods, så må Aalborg ikke frygte modstanderen, lyder det fra Højbjerg.

Det tror jeg ikke, vi skal tænke for meget over. Vi kommer med en god fornemmelse, og så kan vi da håbe, at Rungsted har lidt for meget selvtillid, så det kommer til at give bagslag, siger han med et grin.

Går det, som Højbjerg og resten af Aalborg Pirates selvfølgelig håber på, og nordjyderne står med pokalen efter finalen, så vil det betyde meget holdet.

- Det er da en stor ting. Det er altid sjovt at spille med om en titel - og så skal vi forhåbentligt have revanche fra sidste år mod Rungsted, siger Mikkel Højbjerg.

- Det betyder meget for klubben - og for byen, tror jeg.

Det er lørdag 15:00, at finalen skal stå mellem Aalborg Pirates og Rungsted.