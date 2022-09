Mikkel møder Aalborg: - Går ind i folk med træsko på

HÅNDBOLD:Lørdag eftermiddag er det alvor for både Aalborg Håndbold og Mikkel Hansen. Det gælder premierekampen i mændenes håndboldliga på hjemmebane mod Nordsjælland, hvor holdets nye stjernespiller har fået grønt lys af lægerne til at spille med.

- Jo før, jeg kunne komme i gang med at træne, jo bedre, så den klarmelding glæder mig virkelig.

Den blodfortyndende medicin, som Mikkel Hansen har været på siden forårets blodprop i lungerne, er nu lagt på hylden, og siden i mandags har han været i fuld vigør på halgulvet sammen med de nye holdkammerater.

- Det er langt tid siden, jeg sidst har spillet, men jeg synes, at ugen har budt på nogle rigtig gode træninger med holdet, siger Mikkel Hansen.

Smilet er tilbage hos Mikkel Hansen, der ikke har spillet en håndboldkamp siden marts, hvor han blev opereret for en knæskade og siden fik en blodprop i lungerne. Foto: Claus Søndberg

- Kroppen har også reageret rigtig fint, så jeg har på ingen måde skulle kravle ud af sengen. Jeg har jo heller ikke ligget på den lade side, selvom jeg ikke har spillet siden marts.

- Når det er sagt, så sidder timingen og relationerne selvfølgelig ikke lige i skabet fra dag ét. Det sidste kræver nok, at man kommer ud i nogle pressede situationer, før man for alvor ved, hvor man har hinanden, forudser den nye Aalborg-stjerne.

Når det gælder mødet med de nye holdkammerater i Aalborg Håndbold, er Mikkel Hansen meget hurtigt blevet en del af slænget. Ved træningen er det tydeligt, at der falder mange opmuntrende klap og kække bemærkninger fra den nye mand i klassen. Lidt det modsatte af den person, man oplever foran journalisternes mikrofoner.

- Mikkel går ind i folk med træsko på, så man er slet ikke i tvivl om, at han er til stede, og det er bare dejligt at mærke, siger cheftræner Stefan Madsen.

Mikkel Hansen har trænet med uden forbehold siden mandagens træning i Aalborg Håndbold. Foto: Claus Søndberg

- Jeg ser en utrolig motiveret spiller, der har hungret efter at få bolden i hånden igen og være en del af et hold. Han er tydeligvis meget motiveret for at vise omverdenen, at han stadig kan spille på topniveau, og det synes jeg også, at hans niveau til træning har vist.

Stefan Madsen er derfor ikke bange for at give sin nye profil ansvar i lørdagens premierekamp mod Nordsjælland.

- Mikkel skal selvfølgelig ikke spille fuld tid. Han skal primært ind og bidrage med de angrebsmæssige ting, vi ved, han mestrer. Jeg kan dog ikke afvise, at han også skal løse nogle defensive pligter i kortere perioder, siger Aalborg-træneren, der er opmærksom på faldgruberne.

Relationerne med holdkammeraterne sidder der ikke endnu, erkender Mikkel Hansen, der mener, at det kræver nogle kampe sammen på højt niveau. Foto: Claus Søndberg

- Én ting er hans sygdomsforløb - noget andet er den operation i knæet, som startede det hele. Vi skal også være opmærksom på, at vi ikke overbelaster hans knæ.

- Samtidig er det vigtigt, at vi ikke tror, at én mand kan gøre det hele alene. Vi skal være en sammentømret enhed, hvor kollektivet er stjernen, siger Stefan Madsen.

Hverken Aron Palmarsson eller Andreas Flodman bliver dog en del af holdet mod Nordsjælland. Sidstnævnte træner igen for fuld gas, så det er et spørgsmål om kort tid, før han er klar til kamp.

- Palmarsson har haft lægproblemer siden Super Cup-sejren over GOG i sidste uge, og der går nok 10 dage, før han er helt klar igen, forudser Aalborg Håndbolds cheftræner.

Der er næsten udsolgt til kampen i Sparekassen Danmark Arena, der fløjtes i gang klokken 16.10. Har man ikke billet, kan man i stedet se med på TV2.

