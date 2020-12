Mikkel Pedersens flødefod grundlagde Hobros comeback mod Skive

FODBOLD:En dårlig første halvleg blev igen udsalgsgivende for Hobro IK, da de spillede 2-2 på udebane mod bundproppen Skive IK.

Hobro var bagud med 2-0 efter første halvleg, men fik hevet det ene point med hjem, da nordjyderne scorede to mål efter pausen efter et par gode indlæg fra Mikkel M. Pedersen.

Det var igen den skrøbelige Hobro-defensiv, som voldte problemer for Hobro i indledningen af kampen, hvor Skive noterede sig for to flotte mål.

Det gik første gang galt for Hobro efter godt 10 minutter. Emil Søgaard tog et langt løb op gennem gæsternes banehalvdel og serverede bolden perfekt til André Bjerregaard på et fladt indlæg i feltet. Skive-angriberen gjorde forarbejdet færdigt med en resolut afslutning, som via undersiden af overliggeren gik ind bag Adrian Kappenberger.

Hobro havde svært ved at tilspille sig nævneværdige chancer i en chancefattig første halvleg. Edgar Babayan var tættest på, men afslutningerne levede ikke op til de driblinger, som armenieren havde skabt sine tilbud på.

Derimod var Skive omvendt effektive, da de syv minutter før pausen gjorde det til 2-0.

Thomas Santos var på spil i venstresiden og tog et træk ind i banen forbi Jesper Bøge. Det skabte nok plads til, at Santos kunne dreje bolden ind i det lange hjørne.

Det fik Hobro-træner Peter Sørensen til at reagere i pausen, der forsøgte med et mere offensivt udtryk. Danny Amankwaa, der også var med til at sparke liv i offensiven mod Hvidovre, kom ind i stedet for Simon Jakobsen.

Det var dog ikke Danny Amankwaa, men derimod en flødefod fra Mikkel M. Pedersen, som var med til at vende kampen for Hobro.

Først fik nordjyderne fornyet spændingen i kampen på et frispark fra Mikkel M. Pedersen. Mads Hvilsom var først over indlæget, som han sparkede ind til 1-2.

Og bare fem minutter senere var det igen et indlæg på et frispark fra Mikkel M. Pedersen, der gjorde, at Tobias Salquist kunne heade udligningen ind.

Både Hobro og Skive havde muligheder for at tage alle tre point, men den sidste skarphed manglede for de to mandskaber, som delte pointene mellem.

Hobro har nu to point op til oprykningsspillet, men alle seks hold over nordjyderne har en kamp i baghånden.