LIVE: AaB møder AGF med ny serbisk angriber på toppen

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes har valgt at ændre på to pladser til søndagens superligakamp mod AGF på Aalborg Portland Park, der fløjtes i gang kl. 18.

På midtbanen får Pedro Ferreria sin første startplads i sæsonen, og fremme i angrebet er der blevet plads til Milan Makaric.

Sidstnævnte serber, som aalborgenserne købte denne sommer, har fået et indhop i de to seneste opgør, men nu får den 25-årige angriber for første gang chancen fra første fløjt.

I forhold til den seneste kamp mod Silkeborg må AaB-trioen Magnus Christensen og Tim Prica tage plads på bænken fra første fløjt.

AGF har sidste sæsons topscorer, Patrick Mortensen, tilbage i truppen, men han starter på bænken.