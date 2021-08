Milan Makaric får første start for AaB's superligahold

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes har valgt at ændre på tre pladser til søndagens superligakamp mod AGF på Aalborg Portland Park, der fløjtes i gang kl. 18.

På midtbanen får Pedro Ferreria sin første startplads i sæsonen, og fremme i angrebet er der blevet plads til både Kasper Kusk og Milan Makaric.

Sidstnævnte serber, som aalborgenserne købte denne sommer, har fået et indhop i de to seneste opgør, men nu får den 25-årige angriber for første gang chancen fra første fløjt.

I forhold til den seneste kamp mod Silkeborg må AaB-trioen Magnus Christensen, Malthe Højholt og Tim Prica tage plads på bænken fra første fløjt.

AGF har sidste sæsons topscorer, Patrick Mortensen, tilbage i truppen, men han starter på bænken.

Sådan starter vi i Aalborg kl. 18 ✔️ Hvis ikke du er med i Aalborg, kan kampen ses på Canal 9 og @dplus_sportDK. Du kan også følge med på @drp3 og på @AgfLive 👍 KSDH! 👏⚪️⚫️ #aabagf #sldk pic.twitter.com/w32dgt0MYr — AGF (@AGFFodbold) August 8, 2021

Følg kampen mellem AaB og AGF i vores liveblog her på siden med kampstart kl. 18.00.