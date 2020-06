Minor ved, hvad Randers kommer med: De vil være toptændte

FODBOLD:Der er efterhånden blevet talt meget om, at Hobro har vundet for få fodboldkampe i denne sæson, da det kun er blevet til tre sejre på hele 27 kampe.

Til gengæld kan stimen også vendes positivt, for selvom holdet budgetmæssigt hører til absolut nederst i landets bedste række, så er det også kun blevet til ni nederlag og altså dermed i alt 15 uafgjorte kampe.

Men Hobro vandt senest over tirsdagens modstander fra Randers. Hobro hentede nemlig samfulde tre point, da de to mandskaber tørnede sammen for 14 dage siden i Kronjylland.

- Der er blevet talt meget om alle de her 15 krydser, men generelt har vi jo rigtig god stemning i truppen, fordi heller ikke taber så meget. Og netop sejren i Randers var virkelig vigtig, fordi tre point selvfølgelig battede rigtig godt i tabellen på det tidspunkt, siger forsvarsspilleren Rasmus Minor, der kan konstatere, at han sammen med holdkammeraterne kun har lukket to mål ind i de tre kampe efter fodboldens genstart.

Formodet opstillingen i tirdagens kamp mod Randers Hobro gæster tirsdag aften Randers FC i gruppespillet - den anden af i alt seks kampe i den del af turneringen. NORDJYSKE forventer, at Hobro stiller således op (4-5-1): Jesper Rask - Jesper Bøge, Rasmus Minor, Simon Jakobsen, Mathias Haarup - Emmanuel Sabbi, Mikkel M. Pedersen, Jonas Brix-Damborg, Christian Cappis, Edgar Babayan - Imed Louati Amerikanske Emmanuel Sabbi er tilbage efter karantæne i kampen mod AC Horsens Der er kampstart på klokken 20.00, og kampen vises direkte på TV3 Sport.

- Generelt er vi godt med i alle kampe, og vi har haft chancen for at vinde i rigtig mange, siger han.

Randers FC kommer ind i gruppespillet med et stort forspring til Hobro og Esbjerg i bunden af gruppen, men holdet er ikke ligefrem i topform. Det er blevet til tre nederlag på stribe efter genstarten, og i fredags var holdet helt til rotterne i den første halve time mod Esbjerg.

Og holdet skabte heller ikke meget i nederlaget til Hobro for 14 dage siden.

- Spillemæssigt tror jeg sådan set ikke, at de kan komme med noget, der overrasker os. Ligesom vi nok heller ikke kan overraske dem. Men jeg forventer, at de kommer med mere power og mere fysisk udtryk, end vi så dem sidste gang. Jeg ved, det er noget Thomasberg (Thomas, træner, red.) går meget op i, og der formåede vi at få dem gevaldigt ned i tempo sidste gang. Det er selvfølgelig vores mål endnu engang, for vi var virkeligt gode til at matche dem, siger Rasmus Minor, der ikke er helt så glad for de høje temperaturer som mange andre danskere er.

- Banerne er selvfølgelig gode, men det er godt varmt for sådan en bleg, dansk viking, siger han med et stort grin.