Mirakuløst comeback sikrer altafgørende DM-finale

TOKSVÆRD:Batmændene fra Hirtshals-klubben B75 var stort set ude af kampen og DM-guldet, da man undervejs i onsdagens finale var nede med 2-4 i kampe.

Det så ret sort ud for vendelboerne, der ikke alene skulle vinde de to resterende kampe, men man skulle også vinde et eventuelt golden set for at holde liv i drømmen om en historisk DM-titel.

Det tunge ansvar lå på Mahmoud Helmy og Johan Barius, der begge var pisket til at vinde.

Meget sigende for den anden DM-finale var det en maraton-forestilling. Selve holdkampen begyndte klokken 19, men det var først omkring klokken 23, at man havde fundet en afgørelse.

Hovedårsagen til den meget langtrukne forestilling var, at halvdelen af de otte ordinære kampe i holdmatchen gik ud i et femte og afgørende sæt. Blandt andet de to sidste kampe.

Johan Barius spillede en kamp mod Næstveds Cristian Chirita, og med det yderste af neglene fik B75-spilleren sikret sig en sejr efter fem afvekslende sæt, hvor femte og afgørende sæt var helt lige. Det vandt Barius 11-9, og dermed kunne Mahmoud Helmy sikre Hirtshals-holdet et golden set, hvis han kunne vinde sin kamp.

Det holdt hårdt. Blandt andet var han nede med 1-2 i sæt mod Andreas Törnkvist, men i sidste ende vandt han i fem sæt, og så var det tid til et gyser-sæt.

Her viste Johan Barius karakterstyrke af guld. Han var nemlig nede med 6-8 undervejs, men han fightede sig tilbage bold for bold, og han endte med at vinde sættet 11-9 og dermed holdkampen.

- Du kan roligt skrive, at det var et mirakuløst comeback, for vi var nede i sækken. Der er fem af de otte kampe, der går ud i et femte og afgørende sæt, og vi vandt de fire af de kampe, så man kan også godt sige, at vi havde de marginaler, som vi manglede i den første finale, siger Daniel Christensen fra B75.

- Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse, og jeg tror helt ærligt, at alle i hallen på et eller andet tidspunkt tænkte, at den her tager Næstved, men vi formåede at kæmpe os flot tilbage. Det var stor moral af spillerne, siger Daniel Christensen.

Torsdag aften venter den tredje og afgørende finale. Det er igen Næstved, der har hjemmebanefordel. Men ikke nok med det, så kæmper B75 med en skade hos stjernen Stamatouros Giorgios.

- Vi må se, hvordan det ser ud med ham til torsdagens kamp. Men på den baggrund er Næstved nok ret stor favorit til den kamp. Vi har dog set, at alt er muligt, så vi lægger os ikke bare ned, siger Daniel Christensen.