Mislykket comeback fortæller AaB-angriber én vigtig detalje

AALBORG:Tirsdag var der tunge mørke skyer over Aalborg og dermed også AaB-træningen. Det svarer meget godt til den mentale tilstand, som AaB-spillerne blev efterladt i efter et flot men i sidste ende mislykket comeback mod OB i mandagens 2-3-nederlag.

Det var i sidste ende skønne spildte kræfter, at AaB havde kæmpet sig tilbage på 2-2 efter at have været bagud med 0-2 ved pausen.

Flere i AaB-lejren var efter kampen ude at sige, at spillet ikke var så skidt, som udefrakommende personer mente - særligt efter første halvleg.

AaB's Marco Ramkilde var med fra start, og han kunne have bragt nordjyderne i front, men et godt hovedstødsforsøg kyssede overliggeren. Få minutter senere bragte OB sig i front efter en nærmest identisk situation.

- Jeg ærgrer mig da over, at jeg ikke fik scoret der, for det havde ændret kampens gang. Vi fik en fin begyndelse på kampen, og det er samlet set irriterende, at vi ikke fik noget ud af den, siger Marco Ramkilde.

Mange kiggede sikkert en ekstra gang på AaB's startopstilling, da det stod klart, at Nicklas Helenius var bænket til fordel for Marco Ramkilde. Der var en klar ide med at bringe Ramkilde i spil fra start.

- Jeg prøvede at lave en masse dybe løb og arbejde hårdt i presset. Det var tanken, at jeg skulle prøve at strække OB, men i stedet blev det en masse duelspil, siger Marco Ramkilde, der med rette kunne brokke sig over kvaliteten af de bolde, der blev spillet frem mod ham i de første 45 minutter af kampen.

Det var dog ikke kun offensivt, at det så svært ud for AaB i perioder af søndagens kamp. Det samme kan siges om de udfald, der undervejs indtraf defensivt.

- Vi lavede bare nogle fejl, som vi ikke må lave, hvis vi skal have point med fra sådan en kamp, som den mod OB. Jeg føler, at vi havde godt styr på OB, men igen er det så frustrerende at stå efter sådan en kamp med nul point.

Det vil være nemt at stå og hænge med mulen efter sådan en oplevelse, men Marco Ramkilde forsøger at finde de positive elementer, og her er der særligt én ting, som han bider mærke i.

- Det vigtigste, vi kan tage med fra søndagens kamp, er, at vi rejste os fra 0-2 i pausen. Vi kom sindssygt stærkt ud til anden halvleg og fik udlignet. Det kan vi tage med videre, for det tvivler jeg på, vi havde gjort for to måneder siden. Det vidner om god kollektiv mental udvikling og styrke, påpeger Marco Ramkilde.

AaB og Ramkilde skal allerede i kamp igen på fredag. Her venter en udekamp mod FC Midtjylland, der har hentet to sejre i de to første kampe af nedrykningsspillet.