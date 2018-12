Mistrati: Det havde ikke været ufortjent, hvis vi havde vundet

FODBOLD: Hobro skabte flere målchancer end længe, men målene udeblev alligevel, da det lørdag blev 0-0 mod SønderjyskE i Superligaen.

Dermed fik Hobro ikke belønning for anstrengelserne, for bortset fra en svag begydelse var det himmerlændingene, der gjorde mest for at få sejren

– Vi dominerede store dele af kampen, og vi skabte også det, der skulle til. Vi manglede bare at sparke bolden ind, og det er selvfølgelig frustrerende. Det havde ikke været ufortjent, hvis vi havde vundet, men i vores situation må vi så være tilfredse med det ene point, siger midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati.

Han glædede sig til gengæld over præstationen, der især offensivt var bedre end længe.

– Det var opløftende, at vi kom frem til så mange chancer. Vi har kun lukket tre mål ind i de sidste seks kampe, så vi har fået sat proppen i defensivt, men det har måske kostet lidt i den anden ende. I dag var vi gode i begge ender, men vi manglede bare at score, konstaterer Vito Hammershøy-Mistrati.