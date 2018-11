Mitchell gik målamok i White Hawks-sejr

Midt i forvirringen om kontraktforholdene hos træner Jari Pasanan var Frederikshavn White Hawks fredag aften tilbage på isen i Nordjyske Bank Arena, hvor et blev til en sikker hjemmesejr over Odense Bulldogs.

Inden sæsonen blev Dale Mitchell hentet til det nordjyske fra netop Odense, og han gjorde i den grad det slemme ved sin gamle klub.

Kampfakta: Frederikshavn White Hawks - Odense Bulldogs 3-0 Periodecifre: 1-0, 2-0 Mål: 1-0 Dale Mitchell (14.05), 2-0 Dale Mitchell (25.09), 3-0 Dale Mitchell (27.26) Udvisninger: Frederikshavn 2x2 minutter, Odense 9x2 minutter

Dale Mitchell bragte Frederikshavn foran med 1-0 i første periode, og i anden periode fulgte han op med yderligere to scoringer.

Samtidig var gæsterne tydeligt frustrerede over kampens gang, og det medførte en række udvisninger, som ikke ligefrem gjorde det nemmere for Odense at komme tilbage i kampen. Frederikshavn dominerede totalt, og skudstatistikken på 36-13 efterlod ikke nogen tvivl om, at der var tale om en helt fortjent hjemmesejr.

Frederikshavn er fortsat på tredjepladsen i Metal Ligaen, da SønderjyskE på andenpladsen også vandt fredag aften over Esbjerg, men holdet fik minimeret hullet op til Rungsted på førstepladsen til syv point med den gode sejr.