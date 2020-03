Modløse pirater blev klædt af i Herning

ISHOCKEY:Aalborg Pirates lagde ikke skjul på frustrationerne, da det mandag stod klart, at frygten for spredning af coronavirus har udsat slutspillet i ishockey på ubestemt tid.

Kommer slutspillet i gang, bliver det i en forandret udgave, så Aalborg Pirates ikke får den hjemmebanefordel, som den suveræne førsteplads i grundspillet ellers oprindeligt havde berettiget til, og måske var det det, som Aalborg Pirates var påvirket af tirsdag aften i grundspillets sidste spillerunde.

Faktum er i hvert fald, at et helt modløst Aalborg Pirates-hold tabte med ydmygende 1-10 på udebane til Herning Blue Fox.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates 10-1 Periodecifre: 2-0, 6-0, 2-1 Mål: 1-0 Jonne Virtanen (04.48), 2-0 Jonne Virtanen (19.27), 3-0 Morten Poulsen (20.49), 4-0 Morten Poulsen (27.06), 5-0 Markus Jensen (29.58), 6-0 Morten Poulsen (30.19), 7-0 Lasse Lassen (33.37), 8-0 Thomas Vilstrup Andersen (37.20), 8-1 Felix Scheel (47.44), 9-1 Brodie Dupont (49.41), 10-1 Jan Dalecky (53.41) Udvisninger: Herning 4x2 minutter, Aalborg 8x2 minutter, 1x10 minutter

Jonne Virtanen sørgede med to mål for, at Herning forlod første periode foran 2-0, og i anden periode gik det så helt galt for Aalborg Pirates. Hjemmeholdet scorede hele seks gange, så Aalborg forlod anden periode nede med utrolige 0-8.

Små otte minutter inde i tredje periode fik Aalborg Pirates' Felix Scheel pyntet en smule med en reducering til 1-8, men det var en stakket frist, for midtvejs i perioden gjorde hjemmeholdets Brodie Dupont det til 9-1, og kort efter blev det også 10-1 ved Jan Dalecky.

Det store nederlag kan dog ikke ændre på, at Aalborg Pirates vinder grundspillet 18 point foran Herning. Kommer slutspillet i gang, vil det forspring dog være reduceret til et enkelt point, idet de fire bedst placerede hold i grundspillet får henholdsvis fire, tre, to og et point med over i slutspillet, hvor de to otte hold møder hinanden på hjemme- og udebane.