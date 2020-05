Mølby: Bred trup er en fordel

FODBOLD:Alle havde svært ved at bevare pessimismen, da Vendsyssel FF for alvor gik i gang med træningen tirsdag formiddag efter to måneder med selvtræning.

Spillerne gik til stålet, som var de køer, der kom på græs, og overraskende nok så det også ud til, at boldfølingen var i orden, selvom spillerne mest har kunnet træne fysisk de seneste måneder.

- Jeg vil i hvert fald mene, at vi er længere fremme træningsmæssigt, end vi ville være efter en vinterpause. Det er godt at se, at alle har taget opgaven alvorligt, mens de har trænet hjemme, så det har jeg absolut ikke noget at udsætte på, siger træner Johnny Mølby.

- De unge mennesker er godt skolet i dag. De har været vant til at træne hver dag, fra de har været helt små. Det kan man godt se, siger han.

Det er stadig et spørgsmål, om holdene kan få lov til at spille træningskampe, inden sæsonen går i gang igen - i forhold til de mange protokoller, der skal overholdes i forbindelse med kampafvikling i den nye fodboldvirkelighed. Samtidig kender klubberne i NordicBet-Ligaen endnu ikke programmet, der ventes at blive gjort klar i denne uge.

Men uanset hvad, så bliver der tale om et meget komprimeret program.

Og det kan vise sig at være en fordel for Vendsyssel FF, der har en af rækkens bredeste trupper.

- Vi har i hvert fald fået flere spillere klar i den periode, hvor vi ikke har kunnet træne, så lige nu ligner det en forholdsvist fin situation for os, siger træneren, der ser frem til at komme i gang med kampene.

Se lidt video fra dagens træning Vendsyssel her:

- Vi ved selvfølgelig, at alt bliver anderledes, men den udfordring er vi alle sammen fælles om. Så vi må tage det med oprejst pande og godt humør. Det nytter ikke noget at stresse det igennem, for alternativet har vi allerede prøvet, og det var ikke sjovt, siger han med et grin.