Mølby er klar i mælet: Der skal skabes et større hul til bunden

FODBOLD:Det er ikke kun 3F Superligaen, som har fået lov til at rulle igen. Også holdene i 1. Division kunne trække spillertøjet over hovedet.

Søndag eftermiddag tog Vendsyssel FF hjemme imod NordicBet Ligaens nummer tre fra Fredericia, men måtte desværre sluge et nederlag på 0-1.

Cheftræner Johnny Mølby var overordnet fint tilfreds med de første 45 minutter - anden halvleg knapt så meget.

- Første halvleg er jeg egentlig tilfreds med, men i anden halvleg synes jeg ikke, vi holder niveauet. Taktisk er det en rigtig fin kamp, hvor begge hold har initiativ i perioder. Så får vi en chance ved Wessam, hvor vi har muligheden for at komme foran, og dem skal man jo tage, hvis man skal vinde de her kampe. Det har vi desværre ikke været ret gode til i denne sæson, lyder det fra cheftræneren.

Foruden den første kamp efter en corona-pausen blev det også den første kamp på hjemmebane uden de faste fans som opbakning.

- Et tomt stadion er selvfølgelig ikke noget vi ønsker, men vi ved også godt, at alternativet ville være ikke at spille fodbold. Det her selvfølgelig bedre, men vi håber alle sammen, at vi kommer tilbage til de gode, gamle dage, selvom de ikke ligger så langt væk, siger Johnny Mølby.

Selvom vendelboerne ligger ret solidt plantet på en femteplads, bliver resten af kampene langtfra ligegyldige for holdet. De er nemlig ikke helt så langt fra nedrykningsstregen - helt præcis seks point - som de kunne ønske sig.

- Fremadrettet skal vi have skabt et hul til bunden, for de andre hold dernede får point. Vi skal vinde nogle fodboldkampe. Fremadrettet skal vi holde fast i den disciplin, som holdet spiller med i første halvleg, og så skal vi selvfølgelig blive mere farlige på den offensive del af banen, det er der ikke nogen tvivl om, siger cheftræner Johnny Mølby.