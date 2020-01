Mølby så Vendsyssel FF's problem udstillet i træningskamp

FODBOLD:Der er stadig godt en måned til Vendsyssel FF’s forårspremiere i NordicBet Ligaen i fodbold (1. division), og det er nok meget godt.

I hvert fald synes Johnny Mølbys mandskab endnu ikke at være kommet udover efterårets store problem med at finde netmaskerne.

Især i anden halvleg af onsdagens testkamp mod Thisted FC dominerede vendelboerne, men trods tre store målchancer forsømte AaB-lejesvenden Wessam Abou Ali at få prikket bolden over stregen. I stedet scorede Thisted til slut og vandt 1-0.

Foto: Bente Poder

- Langt hen af vejen havde vi god kontrol, og jeg stod jo egentlig bare og ventede på, at vi ville score. Men det fortæller meget godt om vores generelle problem. Vi skulle vel have scoret en tre-fire stykker, men vi brænder for meget, konstaterer Johnny Mølby.

Hos Vendsyssel FF handler den kommende halvsæson først og fremmest at få mere luft til nedrykningsstregen i 1. division, der kun er fem point væk.

- Det var en fin træningskamp på den måde, at den tydeliggjorde, hvad vi skal arbejde med frem mod forårspremieren, siger Johnny Mølby, der så de klubbens to nye midtbanespillere Mikkel Basse og Dusan Jajic som tandem.

Vendsyssel FF's nye svenske midtbanespiller Dusan Jajic i aktion mod Thisted FC. Foto: Bente Poder

- Det er to spillende midtbanespillere, men vi har også Morten Knudsen, der er mere løbe- og duelstærk, så tiden må vise, hvad vi vælger til startopstillingen om en måned, siger Mølby, der stadig håber at få yderligere forstærkning, inden transfervinduet klapper i fredag til midnat.

- Vi forsøger at finde to spillere mere, men der er ikke nogen garanti for, at det lykkes, siger Vendsyssel-træneren.

Næste testkamp for Johnny Mølbys tropper er mod Jammerbugt FC onsdag 5. februar.