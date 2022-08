Møllgaard afslører: Sådan er Mikkel Hansen bag facaden

HÅNDBOLD:Mikkel Hansens ankomst i Aalborg Håndbold har ikke kun været længe ventet for klubbens fans. Landsholdskammeraten Henrik Møllgaard lægger ikke skjul på, at han og de øvrige spillere har glædet sig enormt til at få verdensstjernen ind i omklædningsrummet.

- Skiftet har været halvandet år undervejs, og samtidig har han ikke kunnet være med i den første måned af vores sæsonforberedelser. Så det er dejligt, at han endelig har gjort sin entré, så vi kan komme i gang med at få ham integreret.

- Selvom vi allerede er et godt sted rent sportsligt, er der ingen tvivl om, at Mikkel kommer til at være et kvantespring for os. Det gælder både på og uden for banen. Han kan flytte os op i en helt anden liga, fastslår Henrik Møllgaard,

Selvom Mikkel Hansen på overfladen kan virke som en stille og forsigtig person, så skal man ikke lade sig snyde af den fremtoning.

- Det er jo fordi, han dybest set ikke gider snakke med medierne. Han siger altså rigeligt inde i omklædningsrummet, og allerede ved den første træning var han så venlig at rette lidt på forsvaret, selvom han jo dybest set ikke ved noget om den del af spillet, forklarer Henrik Mølgaard, der trods sin egen status højt i hierarkiet gerne træder tilbage for Mikkel Hansen.

- Han er en stor leder og har en fantastisk vindermentalitet , og det er også grunden til, at han er blevet ansat. Vi har allerede konsolideret os som en del af toppen i Europa, men han kan være det sidste tigerspring, som vi har behov for, hvis vi skal tage skridtet helt op på det øverste podie i Champions League.

Indflydelse fra dag ét

Selvom Mikkel Hansen først om en måneds tid kan løbe på banen for Aalborg Håndbold - når han må stoppe med at tage blodfortyndende medicin i kølvandet på en blodprop i lungerne - skal klubben ikke vente så længe på at få gavn af hans håndboldhjerne.

Henrik Møllgaard og Mikkel Hansen kender hinanden særdeles godt privat fra deres tid sammen på landsholdet og som klubkammerater i Paris SG. Foto: Torben Hansen

- Det vil da være tosset ikke at stjæle med arme og ben af alle de ideer og inputs, Mikkel kommer med, når der lander sådan en mand i vores klub. Det er nogle gange helt nede i de små detaljer, at forskellene ligger.

Så selvom stjernen ikke er på holdkortet her i starten, får han alligevel en finger med i spillet - spår Henrik Mølgaard.

- Han skal være så tæt på holdet som overhovedet muligt. Han er vel den eneste, der kan overdøve Jan Larsen (direktør i Aalborg Håndbold, red.) med krav til kvaliteten, og en spiller med så meget overblik og vindermentalitet skal man lytte til. Folk er nok også lidt mere lydhøre, når det er Mikkel Hansen, der kommer med inputs, end når vi andre gør det, erkender Møllgaard.

Spørgsmålet er, hvor godt Mikkel Hansen så kommer til at falde ind i spillet, når han i slutningen af september har grønt lys til at spille kampe.

- Vi skulle jo have brugt opstarten på at spille ham ind, og i slutningen af september er vi allerede inde i rullet med at spille to kampe om ugen, så der ikke er en masse overskud til at prøve ting af omkring Mikkel. Der skal han bare falde direkte ind i rullet, og derfor er det fedt, at han nu er en del af træningen og på den måde får tid til at blive tryg ved vores systemer, siger Henrik Møllgaard.

Forårets komme

Forsvarsspecialisten forventer dog ikke, at Aalborg Håndbolds fans kommer til at se det allerbedste fra Mikkel Hansen før til foråret.

- Han bliver uden tvivl et kæmpe våben fra dag ét, men samspillet med vi andre bliver nok først optimalt til foråret. Derfor er det jo også heldigt, at den danske liga er skruet sådan sammen, at man ikke behøver at være dygtige før til den tid, siger han med henvisning til slutspilsmodellen, hvor de otte bedste hold i grundspillet duellerer om medaljerne.

Mikkel Hansens bedste form og samspil med de nye holdkammerater ser man ifølge Henrik Møllgaard først til foråret. Men det er også tidsnok. Foto: Torben Hansen

Uanset, hvor meget Mikkel Hansen kommer til at spille for Aalborg Håndbold, er Henrik Møllgaard dog på det rene med, at landsholdskammeratens ankomst kommer til at koste ham selv spilletid i angrebet.

- Det går jo nok den vej. Jeg er 37 år nu, og speeden og springstyrken bliver jo ikke bedre, så jeg bliver nok doseret på spilletiden i endnu højere grad end hidtil. Men jeg anerkender også, når nogen er dygtigere end mig på angrebsdelen, og det er Mikkel selvfølgelig.

- Men nu må vi se, hvad den nye regel om hurtigt opgiverkast giver af muligheder, for frekvensen i kampene kan ryge så højt op, at det kan blive besværligt at lave to forsvars-angrebs-udskiftninger. Derfor kan der måske ligge en taktisk mulighed i, at der er en periode, hvor jeg skal spille begge veje, forudser Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold - uden Mikkel Hansen - spillede onsdag aften sæsonens første betydende kamp, da de på hjemmebane besejrede GOG's danske mestre i den såkaldte Super Cup.

Allerede fredag skal aalborgenserne i aktion igen, når turen går til TMS Ringsted i pokalturneringen.