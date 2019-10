Møllgaard blev matchvinder, da Aalborg Håndbold flirtede med fiasko

HÅNDBOLD:På forhånd lignede det en ekspeditionssag, men Aalborg Håndbold fik brug for Henrik Møllgaards scoring et halvt minut før tid for fredag aften at slå Lemvig-Thyborøn med 28-27 i Primo Tours Ligaen.

Undervejs i anden halvleg flirtede de forsvarende mestre endda med sæsonens første nederlag. Gæsterne var foran med tre mål, inden Aalborg Håndbold i kampens slutfase tvang marginalerne over på sin side.

Foruden langtidsskadede Andreas Holst, Omar Ingi Magnusson og Knud Ronau stillede Aalborg Håndbold fredag aften også op uden anfører René Antonsen, men gæsterne fra Lemvig-Thyborøn kom også til Aalborg med en lang skadesliste, og straks fra kampens start var det også hjemmeholdet, der tog teten.

En skarp kontrafase gav hurtigt Aalborg en føring på 5-2. Den blev siden udbygget til 7-3, men det helt afgørende hul fik hjemmeholdet alligevel aldrig slået i første halvleg.

Offensivt havde Aalborg Håndbold ganske vist ingen problemer med at komme til store chancer. Unge Oliver Norlyk, der havde fået chancen fra start i stedet for Mads Christiansen, viste sig blandt andet flot frem med et par fine scoringer, men alligevel blev Lemvig-Thyborøn aldrig knækket.

Gæsternes spillede mange lange angreb, og det lod nærmest til at lulle Aalborg-holdet i søvn i slutningen af første halvleg, så da slutsignalet for første halvleg lød var hjemmeholdets føring reduceret til 15-14.

Små fem minutter inde i anden halvleg kom Lemvig-Thyborøn så også helt på omgangshøjde for første gang siden 0-0, da Mathias Porsholdt udlignede til 16-16.

Næsten midtvejs i anden halvleg kom gæsterne også foran, og et sensationelt nederlag til Aalborg Håndbold lurede for alvor, da Rasmus Porup kort efter også bragte Lemvig-Thyborøn foran 22-20.

Det blev også 23-20 til de stærkt undertippede gæster, men så svarede Aalborg Håndbold igen. Den indskiftede målmand Mikael Aggefors bød ind med flere vigtige redning, så med godt seks minutter tilbage bragte hjemmeholdet balance i regnskabet, da Henrik Møllgaard udlignede til 25-25.

Lemvig kom godt nok igen foran 26-25, men to mål i træk fra Sebastian Barthold sørgede for, at Aalborg Håndbold generobrede føringen. Nordmanden kunne også have øget føringen til to mål, men en stor kontrachance blev brændt, så med et lille minut tilbage udlignede Lemvig-Thyborøn i stedet til 27-27.

Med et halvt minut tilbage gjorde Henrik Møllgaard det til 28-27. Lemvig-Thyborøn fik chancen for at tage det ene point med hjem, men Mark Nikolajsen sendte en god chance forbi mål. Gæsterne appellerede for et straffekast, men Aalborg Håndbold slap med en udvisning og et frikast, som Rasmus Porup via et par parader sendte forbi mål.

Sejren betyder, at Aalborg Håndbold nu er alene på Primo Tours Ligaens førsteplads. Næste opgave er på onsdag ude mod TTH Holstebro.