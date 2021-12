Møllgaard: Det her kan være forklaringen på udfald

HÅNDBOLD:Med forbehold for, at meget kan være ændret mellem disse linjers tilblivelse og læsetidspunktet, så tyder meget på, at Aalborg Håndbold og TTH Holstebro som de eneste hold i HTH Ligaen kan komme i aktion onsdag aften. Alle øvrige kampe er aflyst grundet corona-tilfælde.

Hvis Aalborg Håndbold kommer i aktion, så er det en kærkommen mulighed for at vaske pletten fra lørdagens nedsmeltning mod BSH væk.

I kølvandet på det meget atypiske nederlag var det svært for alle i Aalborg-lejren at komme med en fyldestgørende forklaring på det gigantiske udsving fra halvleg til halvleg. Det har som sådan ikke ændret sig siden.

- Vi har været ramt på stoltheden lige siden lørdagens kamp. Vi kan jo godt løbe ind i et nederlag, men det er mest af alt måden, som vi tabte på. Vi har fået snakket det igennem. Det er svært at komme med en entydig forklaring på de kollaps, som vi har set i Esbjerg og senest mod BSH. Jeg er heller ikke sikker på, at vi bliver klogere af at diskutere det om og om igen, for vi er alle enige om, at det er for dårligt og meget opsigtsvækkende, at vi taber kampe på denne måde, siger Henrik Møllgaard.

Forsvarschefen kan også huske nederlag i de foregående sæsoner, men ikke af den slags, som Aalborg Håndbold har oplevet i denne sæson.

- Hvis jeg skal prøve at finde en forklaring på den her udvikling, så handler det måske om, at vi har en del spillere, der var til OL. Vi har haft en del udskiftninger og skader, som måske gør, at vi stadig ikke er 100 procent trygge i alt, hvad vi laver, når vi altså ikke rammer vores topniveau. Der kan også være noget i, at det er sæsonen efter et OL. Det ændrer rytmen lidt for et hold som vores, der havde mange spillere med til OL, men omvendt ved jeg også, at det ikke skal være nogen undskyldning, lyder det fra den altid reflekterende og eftertænksomme Henrik Møllgaard.

Netop OL er en del af forklaringen på det første af de tre nederlag, som det lidt overraskende er blevet til i denne sæsons HTH Liga.

- Da vi tabte ude mod SønderjyskE, var det blandt andet fordi, det var kort efter OL, hvor vi havde haft spillere afsted. Det var første kamp, og så spillede SønderjyskE bare godt. Det er måske meget sigende for den status, vi har opnået, at SønderjyskE nærmest jublede mere over sejren, end vi jublede, da vi vandt DM-titlen. Vi vandt efter at have været stort foran i dele af kampen, hvilket naturligvis også spillede ind, men det fortæller alligevel en historie, og det er sagt uden, at det skal bruges som en undskyldning, siger fastslår Henrik Møllgaard.

Der ligger en udfordring for Aalborg i, at hver eneste kamp tenderer til at være årets vigtigste udekamp eller hjemmekamp for modstanderholdet.

- Vi kan godt mærke den forskel, at vi på grund af vores tidligere resultater nu har opnået en form for respekt fra modstanderne. Det betyder også, at de kan gå ud og spille frit, når de møder os. De har ikke så meget at tabe, når det er Aalborg, der er modstanderen. Det er jo et eller andet sted bare fedt, at der oftest er udsolgt, når vi kommer på besøg, og det er en situation, som vi har stor respekt for, siger den garvede landsholdsspiller.

Nu venter der et par kampe inden EM - hvis altså ikke coronaen stikker en kæp i hjulet.