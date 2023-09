Møllgaard er ikke i tvivl: - Noget af det mest fornærmende

Aalborg Håndbold vandt legende let, da de onsdag aften spillede sæsonens første hjemmekamp i Champions League. Eurofarm Pelister havde absolut intet at byde på og blev nedsablet 38-23.

Så selvom Henrik Møllgaard er særdeles tilfreds med resultatet, kan Aalborg-veteranen ikke lade være med at rynke lidt på næsen af de nordmakedonske gæster.

- De virkede frygteligt uengagerede, og da de først kom bagud, knækkede de meget hurtigt og voldsomt. Det er nok noget af det mest fornærmende, jeg har set, konstaterer han.

- Vi spiller trods alt i den fineste håndboldturnering, vi har, og så er det skuffende, at de ikke kom med mere. Det var ikke den fedeste håndboldkamp, og jeg kan godt have en formodning om, at Pelister ikke får super mange point i Champions League, tilføjer Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold fører deres Champions League-pulje med to sejre i to kampe. Foto: Lars Pauli

Den manglende modstand til trods, er Aalborg-spillerne dog godt tilfredse med, hvordan kampen forløb.

- Jeg vil stadig rose os selv for at være gode til at holde koncentrationen, og selvom vi skiftede flittigt ud undervejs, så fortsatte vi ufortrødent med at trykke på, pointerer Henrik Møllgaard.

Aleks Vlah blev topscorer med syv mål hos Aalborg Håndbold, og han tager også gode ting med fra storsejren.

- Vi undervurderede dem ikke og spillede ganske god håndbold gennem 60 minutter. De spillede ekstremt langsomt, og risikoen er der altid for, at man lader sig lulle lidt i søvn af det. Den fælde gik vi ikke, og vi gjorde, præcis som vi havde aftalt, tilføjer den slovenske playmaker.

Aleks Vlah viste sig endnu engang flot frem i onsdagens kamp med syv scoringer. Foto: Lars Pauli

Aalborg Håndbold skal i aktion igen lørdag eftermiddag på hjemmebane mod TMS Ringsted, hvor de er storfavoritter. Derefter går turen til Ungarn, hvor der i midtugen venter en Champions League-kamp mod Pick Szeged.

- Kampene kommer som haglbyer nu, og vi kommer også til at møde meget bedre hold fremadrettet. Vi er stadig i gang med at spille et nyt hold sammen, og der vil komme nogle udfald, og vi vil få det svært, når vi møder de allerbedste. Men den her gode start hjælper os helt sikkert, fastslår Henrik Møllgaard.

Champions League