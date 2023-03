Møllgaard er klar til at ofre sig for Aalborg

AALBORG:En decimeret udgave af Aalborg Håndbold skabte en overraskelse ved at besejre GOG i den første ottendedelsfinale i Champions League, og det bliver heller ikke med et komplet holdkort, at de torsdag aften skal forsøge at fuldbyrde præstationen på Fyn.

Det positive er, at svenske Felix Claar denne gang er frisk og klar til at styre angrebsspillet. Det harmonerer med, at Henrik Møllgaard, der på fremragende vis vikarierede som playmaker i den første GOG-kamp, nu hænger i bremsen.

- Kroppen har det egentlig fint, men problemet er den forstrækning i min læg, som jeg løb rundt med i de sidste 40 minutter af den første kamp. Derfor har jeg fået lov at holde pause lige siden, selvom det egentlig ikke er det, jeg har haft lyst til, forklarer landsholdsspilleren.

Aalborgenserne vandt 30-28 på hjemmebane og har altså et spinkelt forspring at tage med sig til returkampen i Arena Fyn i Odense. Det kræver så vidt muligt alle mand på dæk at komme videre til kvartfinalen.

- Vi vil rigtig gerne klemme os forbi GOG, og så skal man også være klar til at smide alt ind. Derfor tager jeg en chance torsdag aften og håber på, at læggen holder. Det gjorde den trods alt i den første kamp, selvom jeg til sidst dårligt kunne humpe ud til bænken. Men nu må vi se, for jeg har ikke for alvor testet mig selv af siden, forklarer veteranen.

Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, føler sig dog overbevist om, at Henrik Møllgaard får en vigtig rolle torsdag aften.

- Han har gang på gang vist, at han kan finde ressourcer frem, som man ikke troede var til stede, og lave noget ekstraordinært. Det kender jeg ham godt nok til, at han kommer til at gøre igen, lyder skudsmålet.

Aron Palmarsson er i øvrigt stærkt på vej tilbage fra skadeslisten og kan komme i spil torsdag aften. Det samme gælder Martin Larsen, mens Lukas Sandell og Jesper Nielsen fortsat må væbne sig med en smule tålmodighed.