Møllgaard har smidt mundbindet: Er klar til et nyt maraton med Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Tirsdag havde cheftræner Stefan Madsen for første gang i denne sæson hele sit hold samlet til træning i Aalborg Håndbold. Henrik Møllgaard og de tre svenske landsholdsspillere var tilbage efter OL, så nu starter arbejdet for alvor med at få spillet det nye hold sammen.

Allerede i næste uge går det løs i sæsonens første betydende kampe - mod Mors-Thy Håndbold i Super Cup-finalen og HC Midtjylland i Santander Cuppen.

- Jeg er spændt på, hvordan vi ser ud her den første måneds tid, for vi har vel kun en håndfuld træninger sammen, før det bliver alvor. Vi skal forholdsvis hurtigt have tingene til at fungere, erkender Henrik Møllgaard.

Den 36-årige veteran lægger ikke skjul på, at aalborgensernes mandskab på papiret ser stærkt ud med tilgangen af navne som Aron Palmarsson, Kristian Bjørnsen og Jesper Nielsen.

Henrik Møllgaard er stolt af sin OL-sølvmedalje fra Rio og kigger fremad - også med landsholdet. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi mangler hverken talent eller kvalitet, men spillet og hierarkiet skal også lige sættes. Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan tingene passer sammen, siger en spændt Møllgaard.

Han nåede at få en uges ferie i kølvandet på OL, men han forsikrer, at batterierne er ladt op til en ny lang sæson med deltagelse i både Champions League og VM for klubhold.

- Jeg er et langt bedre sted nu, end da sidste sæson sluttede, siger Møllgaard, der sluttede sæsonen med begrænset spilletid i angrebet.

- Det var ikke fordi, jeg var slidt helt ned, men jeg havde et knæ, der var færdigt. Derfor fik jeg en blokade i knæet lige efter pokalturneringens Final4, og siden fik jeg to uger derhjemme til at komme mig, inden jeg mødte ind til OL-forberedelserne med landsholdet. Siden er det gået rigtig godt, og jeg føler mig frisk og motiveret til at angribe den nye sæson, forsikrer landsholdsspilleren.

Han han kontrakt med Aalborg Håndbold i endnu to sæsoner, og han har ingen planer om at skulle på rekreation og eksempelvis spille mindre tid i angrebet.

Henrik Møllgaard har kontrakt med Aalborg Håndbold i endnu to sæsoner. Arkivfoto: Henrik Bo

- Jeg vil gerne spille helt tiden, hvis det kan lade sig gøre, og jeg har heller ingen planer om at vælge landsholdet fra.

Henrik Møllgaard ser i første omgang frem til fredagens sidste testkamp, hvor de svenske mestre Sävehof gæster Jutlander Bank Arena med solid opbakning på tribuerne.

- Det bliver fantastisk at spille for tilskuere igen - ovenpå et OL helt uden. Vi var med på, hvordan det hele ville komme til at foregå i Tokyo, men det var hårdt at skulle tilbage til at have mundbind på hele tiden, spille uden tilskuere og holde os fra de andre atleter af hensyn til corona. Så jeg glæder mig til at komme hjem og se folk i hallen igen.