Møllgaard: Stjernerne kommer til Aalborg, fordi vi har gang i noget specielt

HÅNDBOLD: Var man i tvivl om, hvor stort onsdagens DM-guld var for en rutineret ræv som Henrik Møllgaard, så skulle han ikke bruge mange sekunder på at sætte perspektiv på tingene.

- Selvfølgelig har vi fået nogle ekstraordinære oplevelser i Champions Legaue i år, men det er det her DM-guld, vi spiller for. Det her er vores mål for hele sæsonen, siger Henrik Mølgaard.

Da DM-guldet var i hus, blev der jublet, men det var ikke jubelscener a lá dem, man så for et par uger siden, da Brøndby vandt det danske mesterskab i fodbold.

- Nu er vi jo også vant til at vinde lidt oftere end Brøndby. Nej, vi punkterede kampen, så derfor gik der måske lidt af vores guldrus, da kampen var færdig. Det kom jo ikke ned til det sidste mål, som det for eksempel gjorde i Flensburg. Der er også den detalje, at vi stadig har en bagkant, da vi jo skal spille Final4 i pokalturneringen her i den kommende weekend, lyder det fra Henrik Møllgaard.

For Aalborg-spillerne har de seneste uger været en stor mental og fysisk prøvelse med den ene vigtige og sæsondefinerende kamp efter den anden. Det har selvsagt været en udfordring for spillerne.

- Det var forfærdeligt, at sidde i omklædningsrummet i weekenden, hvor vi havde prøvet noget, som ingen danske hold havde opnået før. Vi var både skuffede og stolte. Men vi sad også og vidste, at det ikke måtte få indflydelse på onsdag. Vi skulle ud og vinde igen, siger Henrik Møllgaard, der understreger, at man ikke skal have ondt af spillerne, for det er bare sådan vilkårene er.

At Aalborg Håndbold på ganske overbevisende manér formår at gå ud og lukke en tredje og altafgørende DM-finale, siger en del om klubbens niveau.

- Det viser rigtig meget om det fundament, som der er i klubben. Der er en stor kvalitet i truppen. Alt det vi har lavet i år og sidste sæson skulle ikke være forgæves. Så er vi mange, der sikkert vil skide på, at der kommer store navne i de kommende år, forstået på den måde, at det er lige nu, der gælder, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg-profilen er helt med på, at der venter nogle spændende ting i de kommende sæsoner, men for den nuværende Aalborg-trup har tilgangene ikke fyldt ret meget.

- Alt det her med hvad, der skal ske de kommende år, har fyldt mere for alle andre, end det har for os. Vi læser også aviser, men vi har bare haft meget fokus på at få afsluttet vores egne ting, og det vi har gang i sammen, siger Henrik Møllgaard.

En Mikkel Hansen og en Aron Palmarsson dukker ikke ud af det blå. De kommer til Aalborg, fordi der er lavet et forarbejde. Et forarbejde, som Møllgaard og de nuværende Aalborg-spillere alle har en stor aktie i.

- De store spillere kommer jo også, fordi vi har gang i noget specielt. Det starter jo ikke med, at Mikkel Hansen skriver under. Det er jo fordi vi har leveret noget år efter år. Det skal vi huske os selv på. De spillere kommer, fordi der er noget, som kan blive helt vanvittigt.

Først og fremmest venter en pokal-Final 4, som Aalborg meget gerne vil vinde. På den måde kan man sætte et passende punktum for en berusende sæson.

- Vi skal nok få en kæmpe fest, når pokalturneringen er spillet, men det er en stor turnering og noget, som vi meget gerne vil vinde, så det er derfor, vi ikke går ud og fester igennem, siger Henrik Møllgaard.