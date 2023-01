Møllgaard og Danmark har god grund til at klø sig i nakken

MALMØ:VM-slutrunden begyndte for alvor for Danmark med torsdagens mellemrunde-opgør mod Kroatien, og selvom det uafgjorte resultat (32-32) ikke er nogen katastrofe, så bekræftede kampen også de panderynker, som jeg allerede fik under de tre indledende danske kampe.

Det er på forsvarsdelen - og i særdeleshed i den danske midtzone - at problemerne toner sig frem for Nikolaj Jacobsens mandskab, og det var derfor, at Kroatien fik lov at tage et point.

Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard var ellers tilbage på det danske hold, efter at han har siddet ude med en ankelskade, men han var præcis som holdkammeraterne udfordret af det kroatiske angrebsspil. Der manglende den fornødne balance, og rummene mellem spillerne blev for store.

Jeg skyder dog på ingen måde specifikt på Møllgaard, for Magnus Saugstrup ramte heller ikke sit topniveau på forsvarsdelen, og det samme kan siges om Simon Hald, der knap halvvejs gennem Kroatien-kampen tog over for Møllgaard - uden at gøre nogen positiv forskel.

Kroaterne fik lov at score hele 16 mål ind over den danske streg - heraf ni mål fra deres stregspiller - og drev i perioder gæk med et usikkert og tungt dansk forsvar. Det skal Danmark simpelthen have løst, hvis man skal tro på, at de for enden af denne turnering igen løfter VM-trofæet.

Forsvarsproblemerne sætter sig også som ringe i vandet på det øvrige danske spil for det giver de danske målmænd svære betingelser ift. at få gang i nogle redninger, hvilket afføder det problem, at Danmark ikke får løbet ret meget kontra.

Mikkel Hansen traf måske en forkert beslutning på kampens sidste danske angreb, men overordnet set leverede Aalborg-stjernen et solidt indtryk som leder af det danske angrebsspil. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det etablerede danske angrebsspil så til gengæld fornuftigt ud, selvom kroaternes bevægelige og meget hårde spil, gav visse udfordringer. Men Mikkel Hansen styrede spillet fornuftigt, og den danske totalscore på 32 mål er ikke i sig selv problematisk.

Nu gælder det i første omgang om, at Danmark får en pligtsejr over USA lørdag, og at man her får fornemmelsen af, at man står fast i forsvaret.

Til det opgør er jeg sikker på, at vi får set Mads Hoxer fra Aalborg Håndbold i aktion igen. VM-debutanten sad over mod Kroatien, hvor Mathias Gidsel spillede fuld tid. Derfor er det oplagt, at Berlin-spilleren skal have en pause, så Hoxer igen kommer til fadet.