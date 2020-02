Møllgaard om rødt kort: Det var helt i orden

HÅNDBOLD:Det store samtaleemne, da Aalborg Håndbold sent onsdag aften vandt topkampen mod TTH Holstebro med 23-21, var det røde kort til Henrik Møllgaard i starten af anden halvleg.

Hjemmeholdets landsholdsprofil så noget uforståede ud, da han efter dommernes video-gennemsyn af hans sammenstød med Christoffer Cichosz blev forvist fra kampen.

- Min første fornemmelse var, at jeg ramte ham hårdt på skulderen, og at han overspillede situationen noget ved at lade sig falde. Men selvom jeg efterfølgende kun har set situationen på video fra én vinkel, så kan jeg kan godt se, at albuen nok glider videre op i hovedet på ham, så jeg synes egentlig, at kendelsen er i orden, lyder det fra Henrik Møllgaard.

- Det var ikke med vilje, at det skete, men vi har jo også nogle regler af en grund, så det er fint nok, at det bliver sanktioneret, når man spiller for hårdt, fortsætter han.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Uden holdets bærende kraft klarede Aalborg Håndbold alligevel at hive sejren hjem på hårdt arbejde og fight.

- Det var i den grad kollektivet, der bar sejren hjem. Vi sled i det i perioder, men alle arbejdede hårdt, selvom det vel kun var Aggefors (Mikael, målmand, red.), der virkelig løftede sig. Det hårde arbejde er netop ofte nøglen til at slå et rigtig godt hold som TTH Holstebro, forklarer Henrik Møllgaard.

Islændingen Omar Ingi Magnusson, der først for nylig gjorde comeback ovenpå en halvt års skadespause, gik i slutfasen ind og spillede en afgørende rolle for aalborgensernes tophold.

- Han var meget afgørende til sidst, hvor han lavede nogle sindssyge aktioner. Det er dejligt, og vi kan også godt mærke til træning, at der kommer mere og mere fra ham. Heldigvis er jo ikke bange for at gå ind og tage et ansvar med det samme, roser Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold fører efter sejren over TTH Holstebro mændenes Håndboldliga med otte points margin, og det bør da også række til en grundspilssejr, selvom der resterer syv spillerunder.

- Jeg vil da i hvert fald blive slemt skuffet, hvis vi ikke holder den hjem, fastslår Møllgaard.