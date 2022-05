Møllgaard ser frem mod Aalborgs semifinale: Hjemmebane kan gøre forskellen

HÅNDBOLD:Med fem scoringer og en stor indsats i forsvaret trak veteranen Henrik Møllgaard en stor del af læsset, da Aalborg Håndbold søndag sikrede sig hjemmebane i den første DM-semifinale onsdag aften.

Landsholdsspilleren sørgede med kampens sidste to mål for, at Skjern blev nedlagt i slutspillets puljefinale, så der onsdag venter en hjemmekamp mod Bjerringbro-Silkeborg og ikke en tur til Gudme for at møde GOG.

- Jeg vil først og fremmest gerne vinde, og at bolden så lige dumpede ned til mig i slutfasen, det er mindre afgørende. Det vigtigste var, at sikrede os hjemmebanen, siger Møllgaard.

- Den er ekstrem vigtig - ikke mindst i en tredje og afgørende kamp, for med det tryk, vi har oplevet fra vores 5000 fans i de seneste par kampe, kan det virkelig gøre hele forskellen, pointerer han.

Henrik Møllgaard har noteret sig, at BSH har vist spillemæssig fremgang i slutspillet. Foto: Martin Damgård

I grundspillet vandt Aalborg Håndbold med ét mål ude mod BSH, men tabte til gengæld med seks mål i et stort hjemmebanekollaps i december.

- Det bliver sjovt at møde dem igen, og det har vel været pil op for BSH i slutspillet. Men det var blevet svært, uanset hvem af de tilbageværende hold, vi skulle møde. Jeg synes, det er de fire rigtige hold, der nu står i semifinalerne, lyder Henrik Møllgaards vurdering.

I sidste sæson slog Aalborg netop Bjerringbro-Silkeborg i DM-finalen, hvor der måtte en tredje kamp til - og dengang havde nordjyderne også fordel af hjemmebane, da det hele skulle afgøres.

Det er 20.30 onsdag aften, at den første DM-semifinale fløjtes i gang, mens der søndag venter aalborgenserne en tur til Jysk Arena i Silkeborg for at spille returkamp.