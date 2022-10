Mogens Krogh er ny direktør i håndboldklub

VENDSYSSEL:Mogens Krogh tiltræder pr. 1. december 2022 som ny direktør i Elitesport Vendsyssel

Bestyrelsen i håndboldprojektet, der spiller i mændenes 2. division, ser tydeligvis frem til samarbejdet med den tidligere fodboldmålmand Mogens Krogh, der også har en fortid i ledelsen i Vendsyssel FF.

"Vi har en klar ambition om at skabe bosætning gennem Elitesport Vendsyssel. Vi er i gang med at skabe et stabilt fundament, for at unge mænd har mulighed for at spille håndbold på et rigtigt højt niveau. Samtidigt har vi en klar forventning om, at der i de kommende år vil være aktive unge spillere, trænere og ledere, der via dette projekt vil bosætte sig i vores skønne landsdel, skriver Elitesport Vendsyssel på sin facebookside.

Mogens Krogh har ellers mest erfaring fra fodboldens verden, men for bestyrelsen handler det om sportsledelse.

"Mogens Krogh har, med stor erfaring indenfor sportsledelse, et rigtigt godt udgangspunkt for at stabilisere og udvikle Elitesport Vendsyssel i fremtiden!" skriver klubben.