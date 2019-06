Mogens Krogh gør comeback i Vendsyssel

FODBOLD: Mogens Krogh stoppede i efteråret som sportsdirektør i Vendsyssel FF, men nu gør den tidligere landsholdsmålmand comeback i Vendsyssel.

Han er således blevet ansat som U19-træner i Hjørring IF, der er Vendsyssel FF's moderklub. Det fortæller Hjørring IF på Facebook.

- Med Mogens får de unge mænd en træner, der selv har prøvet at spille og træne fodbold på de øverste hylder. Samtidigt er Mogens en person, der er i stand til at snakke med de unge i øjenhøjde. Den kombination er jeg sikker på vil give holdet et boost, siger Tom Schmidt, der er talent- og sportschef i Hjørring IF.

Mogens Krogh glæder sig over at være tilbage.

- Jeg vil gerne bo i Vendsyssel og arbejde med unge og fodbold. Derfor passer det perfekt, at HI og jeg kunne se mulighederne i et samarbejde. Jeg glæder mig til at give de unge mænd noget viden om og passion for fodbold, siger Mogens Krogh.