Mors-Thy accepterer nederlag: Det var fedt at spille kamp i den kulisse

HÅNDBOLD:Angrebsmæssigt kørte det fint for Mors-Thy, da de søndag genoptog Håndboldligaen efter jule- og nytårspausen. At score 32 mål på udebane mod Aalborg Håndbold er mere end godkendt, men desværre for nordvestjyderne indkasserede de selv 37 af slagsen.

- At score 32 mål i Aalborg kan vi ikke være utilfredse med, selvom der var nogle perioder i kampen, hvor vi var lidt uskarpe, og det blev jo afgørende. Jeg havde blandt andet selv et par stykker, jeg gerne ville have sat ind, siger Bjarke Christensen.

Venstrefløjens tre afbrændere skal dog holdes op imod ni scoringer og status som topscorer for Mors-Thy.

- Der var noget at arbejde med på kontrafasen, og vi havde også fin succes med at spille bolden ind til stregen. Så det var rigtig fint, at vi kom til pausen kun bagud med ét mål (20-19). Dermed gav vi os selv chancen for at vinde kampen i anden halvleg.

- Desværre lukkede vi også for mange mål ind i de sidste 30 minutter. Vi må også være ærlige og sige, at Aalborg har nogle fantastiske skytter, der bare formår at buldre den i kassen. Samtidig fik de lukket ned for vore stregspil, anerkender Bjarke Christensen.

Erik Toft scorede fire gange for Mors-Thy i søndagens kamp, men nordmanden brændte også otte skud og havde således en stor spildprocent. Foto: Henrik Louis

Når man ser bort fra nederlaget, var fløjspilleren dog i ganske godt humør, efter at have besøgt håndboldmekkaet i Aalborg og spillet den første betydende kamp siden 17. december foran 5212 tilskuere.

- Hold nu kæft, hvor var det fedt at spille kamp igen - og så i en næsten fyldt arena. Det havde vi glædet os helt vildt til, men der var nok også lidt rust, der lige skulle bankes af, indrømmer Bjarke Christensen.

Mors-Thy skal allerede i aktion igen i HTH Herreligaen på onsdag, hvor Skjern kommer på besøg i Thisted.

- Vi er lige et par kampe bagud, efter at vi fik aflyst nogle opgør i december, men jeg har det sådan, at jeg hellere vil spille kamp hver anden dag for fulde huse - end hver femte dag i tomme haller, fastslår han.

Til kampen onsdag er der håb om, at Mors-Thy igen kan råde over målmand Rasmus Bech og den norske EM-playmaker Sander Øverjordet, der har været nedlagt af sygdom.