Mors-Thy besejrede oprykkere i testkamp

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold hentede fredag eftermiddag den femte sejr af syv mulige i optakten til den kommende sæson, da fem dages træningslejr blev afsluttet med et opgør mod ligaoprykkerne fra HC Midtjylland.

I Aars vandt Mors-Thy Håndbold 27-23 efter en føring på 14-10 ved pausen.

- Man kunne godt se, at det var afslutningen på en træningslejr. I halvdelen af kampen spillede vi med den intensitet og det tempo, vi gerne vil, men i resten af kampen blev det for stillestående.

- Forsvaret så dog fint ud. Vi lukkede kun 12 mål ind i de første 40 minutter, og de fik også flere mål via fejl i vores angrebsspil, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

I sidste uge spillede Mors-Thy hele fire testkampe. Fredagens opgør blev denne uges eneste, mens der til gengæld har været masser af tid til at træne under træningslejren i Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

- Det vigtigste var at få en masse tid sammen. I sidste uge valgte vi at prioritere kampe, mens vi i denne uge har prioriteret at træne en del. I næste uge har vi fokus på de to træningskampe, vi har der, og efter det har vi så igen en hel uge at træne i, før det bliver alvor, siger Niels Agesen.

I fredagens kamp var Mors-Thy Håndbold udover den langtidsskadede målmand Svend Rughave også uden Kristian Vukman, Johan Nilsson og Marcus Norrbrink.

- Vukman var syg. Marcus Norrbrink har døjet lidt med en fod, og derfor har vi valgt at holde ham helt ude, mens Johan Nilsson kom til klubben med en rygskade, der stadig driller lidt, siger Niels Agesen.

Næste testkamp for Mors-Thy er på onsdag, hvor der venter en udekamp mod Lemvig-Thyborøn.