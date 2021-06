Mors-Thy besejrer Aalborg og vinder pokalturneringen

HÅNDBOLD:Mors-Thy leverede sensationen og spillede den største kamp i klubbens historie, da de søndag besejrede mestrene fra Aalborg Håndbold med 32-31 i pokalturneringens Final4.

Det var en kollektiv præstation i topklasse krydret med et afsindigt højt energiniveau, som sikrede klubben den første titel nogensinde.

Foto: Bente Poder

Det gjorde de i en fremragende kulisse i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor de to holds medrejsende fans skabte en perfekt stemning. Helt som det skal være i en pokalfinale.

Tilskuernes larm var også med til, at pokalfinalen startede i et hæsblæsende tempo. Efter bare fem minutter havde de to målmænd viklet bolden ud af målnettet fire gange hver.

Det var tydeligt, at der var en titel på spil, for de to defensiver slog fra sig og gik aggressivt til værks. Men både Mors-Thy og Aalborg fandt løsningerne rent offensivt ved at variere mellem gennembrud, indspil til stregen og fløjspil.

Mors-Thy gik lige et gear op som kampen skred frem, og nordvestjyderne kunne derfor fortjent bringe sig foran med to. Men som så mange gange før i denne sæson, var de rutinerede Aalborg-spillere fuldstændigt upåvirket af kampens forløb.

Et par fejl fra Mors-Thy blev prompte straffet af Felix Claar og Mark Strandgaard, og så var opgøret efter 12 minutter vendt på hovedet med en tomålsføring til mestrene fra Aalborg.

Mors-Thy-træner Jonas Wille tog hurtigt konsekvensen af kampens udvikling og forlangte en timeout. I samme ombæring skiftede Aalborg på målmandsposten. Mikael Aggefors havde kun stoppet bolden en enkelt gang, og det skulle Simon Gade forsøge at råde bod på.

Det fik ikke umiddelbart nogen indvirkning, da Erik Toft og Jonas Gade havde skruet hænderne ordentligt på. Med et par drøn fra de to bagspillere bragte Mors-Thy sig foran med 11-10 små 20 minutter inde i pokalfinalen.

Indskiftningen af Simon Gade blev ikke det, som reddede Aalborg Håndbold fra en første halvleg, hvor Mors-Thy nærmest konsekvent fandt vej til målnettet. Aalborg-keeperne havde i de første 30 minutter kun tre redninger tilsammen.

Men et par skud på målrammen og lidt fejlafleveringer hist og pist fra Mors-Thy gjorde, at Aalborg kunne gå til pause helt lige med Mors-Thy.

Det var dog endnu engang Mors-Thy, som kom ud med den største energi efter pausen. Erik Toft tog stort ansvar i offensiven, og nordmanden var en drivende kraft til, at Mors-Thy hurtigt bragte sig foran 21-19.

Aalborg Håndbold fik bedre fat i kampen, som minutterne gik efter pausen. Buster Juul havde muligheden for udligne til 23-23 på straffekast, men det sørgede den kommende håndboldpensionist Søren Pedersen for, at han ikke gjorde. Det medførte det hidtil højeste jubelbrøl fra Bette Balkan, der med et meget klart signal viste, at målmandsveteranen er højt skattet i det nordvestjyske.

Aalborg håndbold og Mors Thy mødtes i finalen i Final 4 i Boxen i Herning. Foto: Bente Poder

Med et lille kvarter tilbage viste Mors-Thy, at de mente det alvorligt. Mads Hoxer var for anden dag i træk brandvarm efter pausen. Højrebacken hamrede et par bolde i mål, og så var Aalborg for alvor presset nede med fire mål.

Men Aalborg har før været mere presset og alligevel løbet med det hele. Det lykkedes da også Aalborg at lukke hullet på bare fem minutter, så stillingen var helt lige med otte minutter tilbage.

Bjarke Christensen sørgede for at Mors-Thy igen fik skabt et hul på to mål, da han med fire minutter igen sendte bolden i mål på et straffekast.

Aalborg var med 20 sekunder tilbage nede med 31-32, men havde muligheden for at udligne til allersidst. Aalborg-spillerne fik dog ikke spillet sig frem til en chance, men Henrik Møllgaard fik chancen på et frikast i sidste sekund. Bolden blev dog sendt i hænderne på Mors-Thy.

Dermed brød festen løs blandt Mors-Thy-spillerne og de medrejsende fans fra Bette Balkan.