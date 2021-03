Mors-Thy besejrer Fredericia og holder liv i spinkel slutspilsdrøm

HÅNDBOLD:Tirsdag aften var sidste udkald, hvis Mors-Thy Håndbold skulle gøre sig nogle forhåbninger om at spille sig i HTH Herreligaens slutspil.

Alt indikerede, at Mors-Thy stod overfor en jævnbyrdig modstander. Fredericia Håndboldklub, som lå to placeringer foran nordvestjyderne ventede hjemme i Sparekassen Thy Arena.

Styrkeforholdet viste sig også fra start at være helt ligeligt mellem de to hold, men i løbet af anden halvleg løb Mors-Thy fra gæsterne og hjemtog en sejr på 30-25.

Det betyder, at Mors-Thy stadig kan have et spinkelt håb om at kvalificere sig til slutspillet.

Mors-Thy kravler med sejren over Århus og placerer sig på en 11. plads med fire point op til KIF Kolding på ottendepladsen. Der resterer fire kampe for Mors-Thy.

Det var en pardans i starten af kampen, hvor ingen af holdene havde et stort nok overtag til for alvor at tage teten.

Hjemmeholdet havde dog alligevel et lille overtag og var flere gange i løbet af de første 10 minutter foran med to scoringer.

Men et ivrigt Fredericia hold fik lukket hullet, hver eneste gang Mors-Thy var ved at trække fra.

Det offensive spil startede sammenhængende for Mors-Thy, hvor særligt Frederik Tilsted viste prøver på sin gennembrudsstyrke. Omvendt havde forsvaret og Rasmus Bech i målet svært ved at få fat.

Derfor var stillingen efter 20 minutter 10-10, og dermed fortsatte den tætte dyst gennem første halvleg.

Søren Pedersen overtog pladsen i målet, som en konsekvens af Rasmus Bech's manglende redninger, og han beordrede med det samme et mere offensivt forsvar. Det viste sig heller ikke at være løsningen.

For hjemmeholdets skarphed i angrebet begyndte at fordufte. Det gav naturligvis momentum til gæsterne, som bragte sig foran med en enkelt.

Den føring udbyggede Fredericia og var to minutter før pausen foran med 15-12, men en god slutspurt fra Mors-Thy gjorde, at de kunne gå til pause helt lige.

De blåklædte kunne ikke helt leve op til den stærke slutspurt efter pausen. Arsenalet skulle lige finjusteres. Det blev det efter fire minutter, da Frederik Tilsted fik skudt hul på udeholdets målmand Emil Tellerup.

Søren Pedersen fik samtidig spillet sig varm og hev flere eminente redninger frem. Det gjorde også opgaven lettere for offensiven og Jonas Gade, som kunne kaste bolden i tomt mål til 20-17.

Hjemmeholdet fortsatte sin dominans i de efterfølgende minutter, og da Erik Toft også fik smag for mål, kom Mors-Thy på 23-17.

Om det var de forrige kampe, som spøgte i hovederne på Mors-Thy-spillerne frem mod slutningen, skal stå hen i det uvisse. Men med fem minutter tilbage havde Fredericia muligheden for at reducere afstanden til to scoringer.

Heldigvis for Mors-Thy var Søren Pedersen vågen med en hurtig redning og en lynsnap scoring i et tomt mål. Dermed var afstanden på 26-22, og derfra kom sejren kom aldrig i fare.

Mors-Thy skal på fredag en tur til Fyn, hvor topholdet fra GOG venter.