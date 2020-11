Mors-Thy bryder barriere med historisk kamp: - Det er sindssygt stort for klubben

HÅNDBOLD:Det var historie, som spillerne, trænerteamet og resten af Mors-Thy Håndbold onsdag aften skrev med sejren i pokalkvartfinalen over TTH Holstebro.

Det bliver således første gang nogensinde, at klubben skal spille et Final4-stævne i Santander Cuppen.

En bedrift som Allan Toft Hansen, der har spillet i klubben siden 2013, var aldeles stolt af.

- Jeg har efterhånden spillet mange kvartfinaler og efterfølgende stået som taber, så det har været længe undervejs. Men det er sindssygt stort for klubben og ikke mindst mig selv, siger stregspilleren.

Mors Thy - TTH Holstebro 35-31 Stillinger undervejs: 3-4, 7-7, 11-12, 16-13, (18-16), 22-19, 25-22, 29-25, 32-28 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 10, Mads Hoxer 10, Allan Toft Hansen 6, Frederik Tilsted 3, Erik Toft 3, Jonas Gade 1, Lasse Pedersen 1, Tim Sørensen 1 Topscorer, TTH Holstebro: Magnus Bramming 9 Udvisninger: Mors-Thy 2x2 minutter, TTH Holstebro 4x2 minutter Tilskuere: 387 VIS MERE

Holdets træner, norske Jonas Wille, var ligeledes utrolig begejstret for sejren.

- Vi snakkede før kampen om, at det vil være stort at være blandt de 20 personer, som er med til at bryde en barriere for Mors-Thy Håndbold. Så spillerne skal være stolte af den her præstation, lyder det fra nordmanden.

Godt arbejde over lang tid

Jonas Wille, der er i gang med sin første sæson i Mors-Thy, var ikke meget for at snakke om, at han er den første træner, som har taget klubben skridtet videre i pokalen.

- Det er et resultat af godt arbejde over en lang periode, så jeg vil langt hellere fremhæve spillerne og resten af klubben.

- Det er kæmpe for klubben, men jeg har ikke lyst til at tale det for meget op og plastre det til med store ord. Vi skal fortsætte med at være ydmyge, siger han.

Final4-stævnet er grundet corona-restriktioner blevet udskudt til juni, men Allan Toft Hansen satte alligevel et par ord på Mors-Thy’s muligheder.

- Vi kommer til at være underdogs ligegyldigt, hvem vi møder, og det er i den rolle, vi trives bedst. Vi har set flere eksempler på, at mindre hold overrasker til de her weekendstævner, så jeg synes, at vi har en god mulighed, siger stregspilleren.

Jonas Wille mener også, at Mors-Thy har chancen for at overraske, hvis de leverer på samme høje niveau som onsdag aften.

- Kan vi slå Holstebro på en god dag, så kan vi slå alle på en god dag, lyder det fra nordmanden.