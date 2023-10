Mors-Thy-debutant: Fuldstændig vidunderligt

De gode historier står i kø hos Mors-Thy Håndbold lige for tiden. Ikke nok med at man smadrede Lemvig-Thyborøn 36-21 i onsdagens ligakamp, så var der også debut til endnu et af de mange dygtige akademi-håb.

Denne gang var det højrefløjen Magnus Storgaard Pedersen, der ikke alene kom ind og fik sine første ligaminutter. Han fik også scoret sine første tre ligamål. Vel at mærke på tre afslutninger.

- Jeg har været lidt med omkring holdet her i starten, fordi Lasse Pedersen har været skadet. Der er ikke så meget at sige til, at jeg ikke har fået spilletid, for Malthe Bull har jo bare brændt banen af og været helt forrygende, siger den glade debutant, der helt sikkert kommer til at huske denne kamp.

Oplevelsen blev med garanti ikke dårligere af, at mange af kammeraterne fra akademiet havde taget turen til Lemvig for at se kampen. Derfor udløste det også et stort jubelbrøl, da Magnus Storgaard Pedersen scorede sit første ligamål.

- Det var fedt at komme ind og få lov at mærke det hele. Det var rart at score den første kasse. Følelsen var fantastisk, og det blev kun bedre af, at alle mine kammerater fra akademiet havde taget turen herned sammen med Bette Balkan.

Magnus Storgaard Pedersen måtte lige knibe sig selv i armen for at bekræfte, at den var god nok. Han havde fået debut i en kamp, som vil gå over i historiebøgerne som en af de mest overbevisende Mors-Thy-præstationer.

- Det er fuldstændig vidunderligt. At vinde med 15 eller, hvor meget vi vandt med i Lemvig er noget helt specielt. Det havde jeg ikke lige regnet med, siger Magnus Storgaard Pedersen.