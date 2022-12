Mors-Thy deler i neglebidende afslutning

HÅNDBOLD:Der var lagt op til noget nær en skæbnekamp fredag aften hjemme på Mors. Hvis Mors-Thy ville gøre sig forhåbninger om en plads i slutspillet, så var årets sidste ligakamp hjemme mod Nordsjælland så tæt på en must-win kamp som muligt.

Lige så meget spænding, der var om kampen inden, var der også under kampen. Opgøret bølgede frem og tilbage, men i sidste ende endte det 29-29, da Nordsjælland Håndbold forsømte muligheden for at tage begge point

Hverken værterne eller gæsterne kom for alvor ud af starthullerne, da dommerparret satte opgøret i gang. En stribe tekniske fejl fra begge mandskaber gjorde, at det ikke blev den skønneste start på håndboldkampen.

Til gengæld var kampen fuld af spænding. De to hold havde begge muligheden for flere gange at lave en afstand på et par mål, men skarpheden manglede, og så var det andet hold pludselig foran.

Midtvejs i første halvleg kunne Nordsjælland, som det første mandskab bringe sig foran med to. Det var ad to omgange stolpe ud for Mads Thymann, og det udnyttede sjællænderne.

Mors-Thy skulle dog kun bruge tre minutter, før de havde lukket hullet og kort efter kunne holdets ligatopscorer, Frederik Bjerre, sende nordvestjyderne i front med 8-7.

Frederik Andersson i Nordsjælland-målet ville det dog anderledes. En stærk periode på næsten 10 minutter gjorde, at gæsternes målmand nærmede sig en redningsprocent på 50 mod pausen. Det betød også, at sjællænderne var ved at løbe fra hjemmeholdet.

Foran med 12-9 havde Nordsjælland flere muligheder for at øge afstanden, men Rasmus Henriksen lod sig inspirere af målmandkollegaen i den anden ende og diskede op med flere redninger på et kritisk tidspunkt.

Det hjalp Mors-Thy til kun at være nede med en enkelt ved pausetid, da Frederik Bjerre kort før pausen reducerede til 12-13.

Mors-Thy - Nordsjælland 29-29 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-2, 4-4, 8-7, 9-10, (12-13), 17-17, 20-20, 22-24, 26-27

Mål, Mors-Thy: Frederik Bjerre 8, Mads Svane 6, Marcus Midtgaard 4, Lasse Pedersen 3, Mads Thymann 2, Nicolaj Spanggaard 2, Victor Norlyk 1, Andreas Nielsen 1, Kasper Lindgren 1, Axel Franzén 1

Topscorer, Nordsjælland: Kristian Olsen 8

Udvisninger: Mors-Thy 5, Nordsjælland 5 VIS MERE

Da der otte minutter inde i anden halvleg stod 18-18, var der lagt op til yderligere 30 minutters tæt kinddans. Ingen af de to mandskaber virkede til at ville slippe den anden af syne.

Mors-Thy havde fået langt bedre styr på offensiven efter pausen, men målene haglede også ind i den modsatte ende. Det fik cheftræner Niels Agesen til at sende Svend Rughave i aktion, men efter nul redninger på syv skud - og en 24-21-føring til Nordsjælland - overtog Rasmus Henriksen med et lille kvarter tilbage igen nøglerne til målet.

Mors-Thy fik med fem minutter igen kontakt til Nordsjælland. Begge hold havde muligheden for at afgøre det hele, men ingen af holdene havde koldblodigheden i de afgørende øjeblikke.

Nordvestjyderne slutter på tirsdag året af med en kvartfinale i Santander Cuppen ude mod Skjern.