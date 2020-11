Mors-Thy efter fire nederlag på stribe: Vi har fået talt tingene igennem

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold fik en forrygende sæsonstart, og allerede tidligt på sæsonen så det ud til, at klubben ville spadsere i slutspillet uden problemer.

Men fire nederlag på stribe - senest ude mod rækkens absolutte bundprop TMS Ringsted - betyder, at der pludselig skal kæmpes for det igen. På sjettepladsen har Mors-Thy med 13 point kun et points forspring ned til Fredericia på 11.-pladsen, og dermed er der pludselig en masse hold i spil til de otte pladser, der giver adgang til dansk håndbolds forjættede land.

- Det er klart, at vi har brugt en del tid på at tale den kamp mod Ringsted igennem. Fort vi var ikke tilfredse med vores udtryk. Vi havde for let til at hænge med hovederne, når vi mødte modgang, og så skal vi simpelthen huske at hjælpe hinanden, siger Allan Toft Hansen.

I aften gælder det en på papiret særdeles vanskelig udekamp mod det sædvanlige tophold Skjern, men vestjyderne har absolut ikke imponeret i denne sæson og ligger på ottendepladsen med samme pointantal som Mors-Thy.

- Det er klart, at det fortæller os, at vi har en mulighed for at lave et godt resultat, hvis vi finder tilbage til noget af det spil, som vi havde så god held i starten af sæsonen, siger stregspilleren.

- Men vi kan stadig glæde os over vores gode start, for havde vi ikke haft den, så havde det set virkelig sort ud nu. Og vi har haft en rigtig god træningsuge ovenpå nederlaget til Ringsted, så vi håber at kunne rette op på tingene, siger han.