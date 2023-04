Mors-Thy er dansk mester igen

NYØBING:I en kogende Sparekassen Thy Arena Mors sikrede Mors-Thys talentfulde U19-hold sig DM-guldet efter en meget tæt kamp mod GOG.

Allerede lørdag var der velbesøgt i hallen, da Mors-Thy besejrede Skanderborg i semifinalen, men det var for intet at regne mod den kulisse, der ventede, da talenterne fra det lokale håndboldakademi.

Alene på finaledagen var der solgt yderlige 400 billetter til det i forvejen store antal, der havde købt to-dags-billet lørdag.

Det var en ramme, der var en ligakamp værdig, og der er utvivlsomt flere af søndagens aktører, der får masser af ligakampe i de kommende år.

Efter en pauseføring på 20-17 til hjemmeholdet, fulgtes de to hold på måltavlen i hele anden halvleg. Det var Mors-Thy, der var i teten, da kampen gik ind i sit sidste minut. Foran 34-32 begyndte for alvor at dufte af et nyt U19-DM-guld til Mors-Thy.

GOG fik reduceret, men til ingen verdens nytte. Da de 60 minutter var gået, var det Mors-Thy-spillerne, der kunne falde hinanden om halsen i glædesrus.

Der var jubel til den helt store guldmedalje, da DM-triumfen var en kendsgerning. Foto: Bo Lehm

- Jeg havde forudsagt, at GOG ville blive en stor og vanskelig udfordring for os. De har nogle topspillere, der virkelig kan matche os, men vi har lidt større bredde, og det blev også afgørende, siger talentchef Lars Svane.

Han kunne se playmaker Victor Norlyk spille en storslået finale. Han blev efterfølgende kåret som kampens bedste spiller.

-Der er noget med Victor og finaler. Jeg har aldrig set ham spille en dårlig finale. Han leverer bare altid 120 procent i den slags kampe, og det var også en afgørende faktor, siger Lars Svane, der var imponeret over, at man kunne tænde de røde lamper, der signalerede udsolgt til en U19-DM-finale.

- Vi skal nok tilbage til DM-semifinalen mod AaB Håndbold for en del år siden, for vi sidst så så mange mennesker i hallen. Det er helt crazy. Det er vi meget taknemmelige over, og Bette Balkan bakkede også fantastisk op, roser Lars Svane.

Dermed kan Mors-Thy for andet år i træk kalde sig dansk mester i U19-rækken.

- Vores U17 nåede hjem til kampen og blev hyldet for deres DM-bronze, som de havde vundet i Gudme, så jeg er helt vildt tilfreds med den her weekend. Det er stort det her, siger Lars Svane.

Han kan se tilbage på et meget vellykket DM-værtsskab. For første gang var HF Mors tildelt værtsrollen til et U19-DM, og det har man klaret godt.

- Jeg kan slet ikke rose vores frivillige nok. De har været afgørende for, at vi kunne løfte den her opgave. Vores øvrige U19-spillere har også stået for noget TV-produktion i denne weekend, og det har de også klaret så flot, så vi gør gerne det her igen en anden gang, siger Lars Svane.

